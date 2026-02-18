Desgarrador adiós a hondureño que murió en accidente en USA: "Me harás falta cada día"

El dolor y la consternación marcaron el velorio del hondureño Cristhian Josué Enamorado Gómez, quien falleció en un trágico accidente en Estados Unidos. Familiares, amigos y seres queridos se reunieron para darle el último adiós en una ceremonia cargada de profunda tristeza, previo a la repatriación de sus restos hacia Santa Bárbara, Honduras.
El emotivo momento fue transmitido a través de redes sociales en la cuenta personal del ahora fallecido, donde decenas de personas se conectaron para acompañar a la familia en medio del duelo.
Las imágenes reflejaron escenas de abrazos, lágrimas y mensajes de despedida dedicados al joven hondureño, cuya partida ha causado gran impacto entre sus familiares y la comunidad de origen en Santa Bárbara.
El cuerpo del hondureño quien falleció el pasado 13 de febrero fue velado desde el pasado 17 de febrero hasta el miércoles 18 de este mismo mes en la Iglesia Siloé Rock Hill 914 Cherry Rd Rock Hill, SC 29732 en Carolina del Sur, Estados Unidos.
La sala donde fue velado se llenó de flores, fotografías y recuerdos que evocaban momentos felices compartidos con el joven migrante.
Uno de los momentos más desgarradores se vivió cuando su esposa se acercó al féretro para despedirse junto a su hija. Visiblemente afectada, permaneció varios minutos junto a él llorando y despidiendo sus restos.
La pareja compartió ocho años de vida juntos, construyendo sueños y metas en común. Fruto de su relación procrearon una hija, quien ahora queda bajo el cuidado y amor de su familia.
A través de sus redes sociales, la joven también compartió un mensaje que conmovió a cientos de personas. “Amor mío no es un adiós sino un hasta pronto... me harás falta cada día de mi vida, TE AMO”, escribió, acompañando sus palabras con fotografía de su mano y la de él en el féretro.
Cristhian Enamorado era originario del sector Los Guineos, en la aldea El Zapote, Santa Bárbara y perdió la vida en un trágico accidente ocurrido en Estados Unidos.
Cristhian sufrió el accidente automovilístico cuando regresaba de su jornada laboral, una tragedia inesperada que ha llenado de dolor a su familia y amigos.
Cristhian Enamorado es recordado como un joven trabajador y lleno de sueños, cuya partida deja un profundo vacío en quienes lo conocieron.
Sus restos serán repatriados en los próximos días, para que en su país reciba cristiana sepultura y el homenaje de quienes lo vieron crecer y compartieron distintas etapas de su vida.