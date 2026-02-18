  1. Inicio
Así es la bella árbitra hondureña que cautiva en redes tras recibir gafete FIFA

Ella es Nolvia Canales, árbitra hondureña que hace historia en su ciudad natal.

1 de 22

Esta linda árbitra hondureña se ha convertido en sensación en las redes sociales después de recibir el gafete FIFA, un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación.
2 de 22

Su nombre es Nolvia Rosibel Hernández Canales y ha causado furor en las redes sociales por su belleza y desempeño dentro del campo.
3 de 22

Nolvia Canales se ha convertido en una de las jóvenes promesas que destacan en el arbitraje hondureño.
4 de 22

La hermosa chica es oriunda de Marcala, La Paz y en las últimas horas se ha vuelto viral por su belleza en redes sociales.
5 de 22

Nolvia Canales recibió el lunes 16 de febrero de 2026 el gafete internacional otorgado por la Federación de Fútbol de Honduras (FFH).
6 de 22

Tras el evento de la entrega de los gafetes, Nolvia Canales se hizo viral por esta fotografía suya.
7 de 22

Nolvia fue catalogada por internautas como la "arbitra más bella de Honduras".
8 de 22

La árbitra pertenece a la filial 'Raymundo Cálix' de Marcala, La Paz.
9 de 22

Nolvia Canales ha destacado por su disciplina y compromiso dentro del terreno de juego.
10 de 22

Canales se unió selecta lista de árbitras hondureñas que recibieron el prestigioso gafete FIFA, distinción que también fue entregada con el respaldo de la Comisión Nacional de Arbitraje (CNA).
11 de 22

En total, 19 árbitros hondureños recibieron la escarapela que concede la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).
12 de 22

Este gafete distingue a los jueces y asistentes que han alcanzado el más alto nivel de competencia internacional.
13 de 22

Para Nolvia, el reconocimiento representa el resultado de años de preparación, sacrificio y constancia.
14 de 22

A través de sus redes sociales compartió un mensaje lleno de fe y gratitud por el logro alcanzado.
15 de 22

“Si Dios puso esa idea, esa inquietud en tu cabeza, es porque sabe que eres capaz de lograrlo. Llena de gratitud por tanto”, escribió emocionada.
16 de 22

Con este logro histórico, Marcala celebra que por primera vez una mujer de la región recibe el prestigioso gafete FIFA.
17 de 22

Así es la bella Nolvia Hernández, árbitra hondureña que recibió el gafete FIFA.
18 de 22

