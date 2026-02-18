Caso Diana Hernández reaviva debate sobre traslados médicos en Islas de la Bahía

Roatán, Islas de la Bahía.

La falta de recursos económicos para un traslado de urgencia cobró la vida de Diana Lorena Hernández Moradel, una joven de 27 años que falleció el lunes 16 de febrero en el hospital público Satuyé de Roatán, Islas de la Bahía. La joven padecía una malformación congénita cerebral y, debido a la gravedad de su estado, los médicos dictaminaron que debía ser trasladada de inmediato a un centro especializado fuera de la isla para ser operada. Inicialmente, se solicitó apoyo a la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) para que la paciente fuera trasladada en una ambulancia aérea. El costo del combustible era de 17,300 lempiras; sin embargo, al momento de gestionar la aeronave, la cifra se elevó a 25,578 lempiras. Como alternativa, la familia de Diana Hernández cotizó un vuelo ambulancia privado, pero el costo ascendía a 4,000 dólares (unos 100,000 lempiras), suma que no estaba a su alcance.

Cancelación del viaje

Diana Hernández debía viajar el sábado 14 de febrero para ser intervenida quirúrgicamente. Pese a los esfuerzos de sus allegados por reunir el dinero, el tiempo se agotó y el vuelo se canceló al no contar con los fondos necesarios para el combustible. Mientras la familia realizaba gestiones para conseguir el dinero, el personal médico del hospital Satuyé la mantenía en cuidados intensivos.

El lunes 16 de febrero, durante la espera, la joven sufrió un paro respiratorio que le provocó la muerte. “La falta de recursos fue el factor determinante. La paciente necesitaba atención especializada que solo podía recibir fuera de la isla”, indicó una fuente del hospital. El caso generó indignación en la comunidad isleña y reavivó el debate sobre la falta de equipo médico especializado en Roatán y las dificultades para trasladar a pacientes por vía aérea.

Proyecto de ley engavetado

Rom Macnab, alcalde de Roatán, recordó que en su período como diputado del Congreso Nacional presentó un proyecto de ley para que estos traslados fueran gratuitos por parte de la Fuerza Aérea; sin embargo, la iniciativa se engavetó. “Gestioné una iniciativa de ley para que estos traslados fueran gratuitos y asumidos por el Gobierno Central. Lamentablemente, en ese momento no se contó con el respaldo necesario”, expresó Macnab. Asimismo, el año pasado Erika Urtecho, diputada por Gracias a Dios, presentó un proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso Nacional y publicado en el diario oficial La Gaceta el 20 de agosto. La iniciativa tenía como fin otorgar un presupuesto para el traslado de pacientes desde Islas de la Bahía y La Mosquitia. “Ese proyecto fue modificado y los recursos que debían ser destinados directamente a la Fuerza Aérea Hondureña fueron asignados a la Secretaría de Salud, lo que provocó retrasos”, apuntó Urtecho.

“Lo dijimos hace un año: era un error trasladar este recurso a Salud y no a la Fuerza Aérea. Con la diputada Erika Urtecho vamos a corregir este error”, manifestó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

