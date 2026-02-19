Diputada Saraí Espinal propone edad punible a 16 años y castración para abusadores

Tegucigalpa, Honduras.

Saraí Espinal, diputada del Partido Liberal, presentó el 18 de febrero ante el Poder Legislativo un proyecto de reforma al Código Penal que plantea reducir la edad punible de 18 a 16 años para determinados delitos graves. La iniciativa propone que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser procesados penalmente cuando estén vinculados a crímenes como homicidio, asesinato, sicariato, violación, extorsión, secuestro, tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y delitos cometidos en el marco de organizaciones criminales. Según explicó la congresista, la propuesta surge ante el señalamiento de que estructuras del crimen organizado estarían utilizando a menores de edad para cometer ilícitos, aprovechando que la legislación actual establece la responsabilidad penal a partir de los 18 años.

"Establece la reducción de la edad punible de 18 a 16 años de edad para aquellos que cometan delitos de homicidio, sicariato, violación, extorsión, tráfico ilícito de drogas o que estén involucrados en el marco del crimen organizado", expresó Espinal. La diputada agregó que para aprobar la reforma se requiere el respaldo de 86 diputados, al tratarse de una modificación al Código Penal. "Nosotros lo que requerimos en este momento es el apoyo de 86 diputados para poder reformar el Código Penal, asimismo la creación de un registro de base de datos para los agresores sexuales. Hoy por hoy usted no conoce quienes han cometido un delito sexual y puede ser su vecino", manifestó.

Castración química