Hogar el Buen Samaritano no volverá a pagar energía tras condonación del CN

Cada mes las hermanas del Hogar de Jesús El Buen Samaritano sufrían pensando cómo pagarían la factura de la energía eléctrica.
Durante días y noches por más de 30 años han brindado atención y cuidados especializados a niños, jóvenes y adultos con condiciones como hidrocefalia, parálisis cerebral y síndrome de Down.
Es una labor ejemplar y un voluntariado único porque ellas brindan el amor y cuidados a más de 60 residentes, muchos de ellos abandonados o remitidos por el Estado a través de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), quienes padecen de discapacidades múltiples.
En el hogar se atiende a personas de todo el país en situación de abandono y los sampedranos reconocen la labor de las hermanas que sobreviven con apoyo de la Iglesia Católica y de donaciones de empresas y personas de buen corazón.
Por ello, los sampedranos recibieron con satisfacción lo aprobado en el Congreso Nacional ayer: condonar de manera total, definitiva e irrevocable a la Obra Hermanas de Jesús El Buen Samaritano, de la Colonia Villaflorencia en San Pedro Sula, del pago adeudado a la ENEE que sumaba unos 3 millones de lempiras.
El diputado nacionalista, José Jaar, explicó que, en legislaturas anteriores, ya se había condonado una deuda de 7 millones de lempiras, pero se generó un nuevo saldo de casi 3 millones.
Jaar dice que los diputados decidieron exonerar totalmente a la institución y de esa forma garantizar que no se le cobrará ningún monto adicional por electricidad en el futuro.
“Estamos exonerando a nuestros hermanos hondureños que no tienen culpa de haber nacido enfermos. A partir de hoy, la Fundación de las Hermanas de Jesús Buen Samaritano queda libre de cualquier pago de energía eléctrica de por vida”, explicó el doctor Jaar.
Destacó que la iniciativa tuvo el apoyo unánime de 128 diputados y lo importante es que con ello, solo falta la publicación del decreto, se reconoce el trabajo de las hermanas y sobre todo se apoya a las personas que reciben atención con amor y dedicación.
Hoy a las 11:00 am el diputado José Jaar hará una visita al hogar para darles la buena noticia de manera personal.
Para hacer donaciones o conocer más sobre la labor del hogar, los interesados pueden acercarse directamente a sus instalaciones en San Pedro Sula o comunicarse a través del número de teléfono 9778-2004.