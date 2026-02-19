Hogar el Buen Samaritano no volverá a pagar energía tras condonación del CN

San Pedro Sula, Honduras

Cada mes las hermanas del Hogar de Jesús El Buen Samaritano sufrían pensando cómo pagarían la factura de la energía eléctrica.

Durante días y noches por más de 30 años han brindado atención y cuidados especializados a niños, jóvenes y adultos con condiciones como hidrocefalia, parálisis cerebral y síndrome de Down.

Es una labor ejemplar y un voluntariado único porque ellas brindan el amor y cuidados a más de 60 residentes, muchos de ellos abandonados o remitidos por el Estado a través de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), quienes padecen de discapacidades múltiples.

En el hogar se atiende a personas de todo el país en situación de abandono y los sampedranos reconocen la labor de las hermanas que sobreviven con apoyo de la Iglesia Católica y de donaciones de empresas y personas de buen corazón.

Por ello, los sampedranos recibieron con satisfacción lo aprobado en el Congreso Nacional ayer: condonar de manera total, definitiva e irrevocable a la Obra Hermanas de Jesús El Buen Samaritano, de la Colonia Villaflorencia en San Pedro Sula, del pago adeudado a la ENEE que sumaba unos 3 millones de lempiras.