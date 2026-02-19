  1. Inicio
  2. · San Pedro

Hogar el Buen Samaritano no volverá a pagar energía tras condonación del CN

Las hermanas brindan atención a personas con enfermedades y en su mayoría en condición de abandono, sobreviven con ayudas y las facturas energéticas las tenían asfixiadas.

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 05:59 -
  • Lisseth García
Hogar el Buen Samaritano no volverá a pagar energía tras condonación del CN

El hogar necesita un mínimo de L100,000 mensuales para cubrir sus gastos básicos de operación.

 FOTOS/LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

Cada mes las hermanas del Hogar de Jesús El Buen Samaritano sufrían pensando cómo pagarían la factura de la energía eléctrica.

Durante días y noches por más de 30 años han brindado atención y cuidados especializados a niños, jóvenes y adultos con condiciones como hidrocefalia, parálisis cerebral y síndrome de Down.

Es una labor ejemplar y un voluntariado único porque ellas brindan el amor y cuidados a más de 60 residentes, muchos de ellos abandonados o remitidos por el Estado a través de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), quienes padecen de discapacidades múltiples.

En el hogar se atiende a personas de todo el país en situación de abandono y los sampedranos reconocen la labor de las hermanas que sobreviven con apoyo de la Iglesia Católica y de donaciones de empresas y personas de buen corazón.

Por ello, los sampedranos recibieron con satisfacción lo aprobado en el Congreso Nacional ayer: condonar de manera total, definitiva e irrevocable a la Obra Hermanas de Jesús El Buen Samaritano, de la Colonia Villaflorencia en San Pedro Sula, del pago adeudado a la ENEE que sumaba unos 3 millones de lempiras.

Hogar Hermanas de Jesús Buen Samaritano solicita apoyo para exonerar deuda de L5.7 millones con la Enee

El diputado nacionalista, José Jaar, explicó que, en legislaturas anteriores, ya se había condonado una deuda de 7 millones de lempiras, pero se generó un nuevo saldo de casi 3 millones.

Jaar dice que los diputados decidieron exonerar totalmente a la institución y de esa forma garantizar que no se le cobrará ningún monto adicional por electricidad en el futuro.

“Estamos exonerando a nuestros hermanos hondureños que no tienen culpa de haber nacido enfermos. A partir de hoy, la Fundación de las Hermanas de Jesús Buen Samaritano queda libre de cualquier pago de energía eléctrica de por vida”, explicó el doctor Jaar.

Destacó que la iniciativa tuvo el apoyo unánime de 128 diputados y lo importante es que con ello, solo falta la publicación del decreto, se reconoce el trabajo de las hermanas y sobre todo se apoya a las personas que reciben atención con amor y dedicación.

Hoy a las 11:00 am el diputado José Jaar hará una visita al hogar para darles la buena noticia de manera personal.

Para hacer donaciones o conocer más sobre la labor del hogar, los interesados pueden acercarse directamente a sus instalaciones en San Pedro Sula o comunicarse a través del número de teléfono 9778-2004.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Lisseth García
Lisseth García
doris.garcia@laprensa.hn

Reportera especializada en Administración Municipal, gestión, planes de desarrollo y proyectos de comunidad. Con 25 años de experiencia periodística en investigación, política, inmigración, Derechos Humanos, entrevistas a personalidades, desarrollo de temas de interés local y nacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias