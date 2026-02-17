"Boom" en la importación de vehículos: más de 600 mil unidades en la última década

Hace tres años, Manuel Alonzo decidió comprarse una camioneta Ford Explorer 2013. En lugar de visitar autolotes, agencias distribuidoras o Marketplace de Facebook, optó por importarla desde Estados Unidos.Mencionó que en Honduras esa camioneta tenía un valor de unos 400,000 lempiras en ese entonces, pero en un sitio de subastas la encontró a 300,000 lempiras.Aunque tuvo que hacer más pagos concernientes a traer el vehículo a Honduras a través de un naviero, realizar trámites aduaneros y esperar más de un mes para tener el carro en sus manos, destacó que vale la pena porque el costo sigue siendo menor en vez de comprarlo localmente. “Son más baratos. Aún con todo lo que pagaste, sale más barato”, declaró.Así como Manuel, cientos de hondureños continúan optando por mandar a traer desde el extranjero el vehículo de su preferencia. En la última década se importaron más de 611,780 automotores, según reportes analizados por la Unidad de Datos de LA PRENSA Premium, con base en la información proporcionada por la Agencia Aduanera en respuesta a la solicitud SOL-ADUANAS-1275-2026.Los datos analizados comprenden desde enero de 2015 hasta lo más reciente de 2026.