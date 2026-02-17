"Boom" en la importación de vehículos: más de 600 mil unidades en la última década

Tegucigalpa, Honduras.-

Hace tres años, Manuel Alonzo decidió comprarse una camioneta Ford Explorer 2013. En lugar de visitar autolotes, agencias distribuidoras o Marketplace de Facebook, optó por importarla desde Estados Unidos. Mencionó que en Honduras esa camioneta tenía un valor de unos 400,000 lempiras en ese entonces, pero en un sitio de subastas la encontró a 300,000 lempiras. Aunque tuvo que hacer más pagos concernientes a traer el vehículo a Honduras a través de un naviero, realizar trámites aduaneros y esperar más de un mes para tener el carro en sus manos, destacó que vale la pena porque el costo sigue siendo menor en vez de comprarlo localmente. "Son más baratos. Aún con todo lo que pagaste, sale más barato", declaró. Así como Manuel, cientos de hondureños continúan optando por mandar a traer desde el extranjero el vehículo de su preferencia. En la última década se importaron más de 611,780 automotores, según reportes analizados por la Unidad de Datos de LA PRENSA Premium, con base en la información proporcionada por la Agencia Aduanera en respuesta a la solicitud SOL-ADUANAS-1275-2026. Los datos analizados comprenden desde enero de 2015 hasta lo más reciente de 2026.

Desde la experiencia de Manuel, es seguro importar un vehículo con las pólizas que se pagan. Lo que sí enfatiza es ser muy atento al momento de leer las indicaciones para conocer en qué condiciones viene el vehículo, pues muchos sufrieron choques, se inundaron o cuentan con golpes menores. Esto le transmitía más confianza comparado con un comercio local. “Vos ves carros que te dicen que son recién traídos, ya pintaditos, arregladitos y todo. Según vos, estás comprando un buen carro, pero vos no sabes cómo venía”, comentó.

Importaciones de vehículos al alza

Entre 2015 y 2019, las importaciones oscilaban entre los 24 mil y 48 mil vehículos. En 2020 se experimenta una ligera caía como parte de las consecuencias económicas que dejó la pandemia de covid-19. Es a partir de 2022 cuando las importaciones comienzan a crecer a pasos agigantados. En este año, por primera vez se llega a los 60,610 vehículos. En 2023 subió en un 29%, importándose 85,908 medios de transporte y para 2024 ascendió a los 94,370, siendo la cifra más alta de la década. Un año después, en 2025, tuvo una ligera reducción del 2% al contabilizarse 92,386. En lo que va de 2026, han llegado del extranjero 11,547 unidades. Al comparar las importaciones de 2015 —unas 25,000— con las de 2025 se refleja que el flujo se ha cuadriplicado.

Influencia de amnistías

El aumento de importaciones a partir de 2022 coincide con la reforma que realizó en 2021 el Congreso Nacional sobre el decreto legislativo 153-2021 concerniente a la amnistía vehicular. La reforma estableció que los vehículos importados que sean del 2005 o años anteriores debían pagar 10,000 lempiras como tasa única. El pago cubre la importación, nacionalización, registro y la matrícula vehicular. En 2022 se reformó el beneficio para incluir las unidades con años hasta 2010, que recientemente se extendió por dos años más. Esto podría traducirse en que las importaciones sigan teniendo flujos de 90 mil vehículos o superiores. La mayoría de los vehículos adquiridos son usados. De los más de 611 mil registrados, 490,827 corresponden a unidades usadas y solo 120,953 a vehículos nuevos. En este sentido, 8 de cada 10 vehículos importados son de segunda mano, principalmente porque suelen tener precios más accesibles.

Importación por países

Estados Unidos es la principal nación de donde arriban miles de vehículos anualmente, constituyendo el 56% de las importaciones con 340,272 automóviles y otros transportes. Japón se ubica en el segundo puesto con 70,041 (11%); seguido de China, con 61,223 (10%); Canadá, con 45,846 (7%); y Corea del Sur, con 32,465 (5%). Honduras ha importado vehículos de 62 países, tales como México, Alemania, Reino Unido, Brasil, Tailandia, Francia y otros más.

Los automotores más importados son modelos de los años 2010 y 2019, con 342,561, equivalente al 56%. Los segundos más importados son del año 2000 al 2009 con 157,536 que conforman el 26%. Otros 101,386 (17%) son modelos más recientes: del 2020 al 2025. También se han importado 9,580 vehículos del siglo XX, incluidos de la década de los años 20 y 30, posiblemente para coleccionistas. Únicamente de 717 se desconoce su año de lanzamiento.

¿Cómo se importa un vehículo?

Una persona dedicada a la importación de vehículos, quien prefirió mantenerse en el anonimato, explicó a este rotativo el proceso para traer un automóvil desde el extranjero. Los importadores monitorean sitios web especializados en subastas de vehículos, donde el precio varía según las condiciones de cada unidad. Una vez que se gana la subasta, el pago debe efectuarse en un plazo máximo de tres días; de lo contrario, o si no se cancela el monto total, se aplican multas que pueden alcanzar los 600 dólares. La transferencia se realiza a una cuenta en el exterior desde un banco local. Posteriormente, se contrata a una empresa intermediaria para trasladar el vehículo hasta los predios del puerto en el país de origen, desde donde será embarcado. "Desde que se compra en el sitio web, tarda entre 30 a 45 dias para que llegue el carro al puerto de Honduras", detalló. Cuando el vehículo llega al puerto hondureño, se requiere de los servicios de un agente aduanero. Si la compra es efectuada por una persona natural, debe ser mayor de edad, contar con su Documento Nacional de Identificación (DNI), Registro Tributario Nacional (RTN) y estar enlazado con el sistema del Instituto de la Propiedad (IP). Si la compra es por parte de una empresa, se presenta RTN y las escrituras de la constitución de la sociedad mercantil. El agente aduanero debe recibir la factura del sitio donde se adquirió el vehículo y su respectivo título, así como los comprobantes de pago efectuados en el país exportador.

Entre otros costos a considerar figuran la matrícula vehicular y el alquiler de un predio para el resguardo del automotor. Posteriormente, el propietario es contactado por personal de Aduanas, quien le indica la fecha y hora en que debe retirar la unidad del puerto. El tiempo de permanencia en las instalaciones aduaneras suele oscilar entre 15 y 20 días. El entrevistado señaló que, para un principiante, el proceso puede resultar engorroso. “Lo mejor es buscar apoyo en una empresa o persona confiable, con experiencia en la importación de vehículos”, recomendó.

Dinamización a la economía

La catedrática universitaria y expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales, señaló que la expansión de este rubro ha contribuido en el crecimiento económico. No solo empresas formales se dedican a la importación, sino también un sector informal, como personas que tienen un trabajo establecido pero que a la vez se dedican a estas actividades para tener más ingresos. La generación de empleos es directa e indirecta. Tanto por aquellas empresas dedicadas a este sector, como también en la apertura de más comercios relacionados a la industria automotriz, como ser la venta de repuestos y servicios de talleres mecánicos. Hediberto Hernández, presidente de la Asociación de Vendedores de Vehículos, Repuestos y Accesorios de Honduras (AVVRA), resaltó que "esto beneficia al país porque se están generando más de 350 mil empleos directos e indirectos". A su vez, remarcó que la importación de vehículos aporta a las arcas estatales con los distintos tributos que se pagan durante el proceso. Canales apuntó las amnistías no desequilibran las finanzas públicas. Si bien se podría creer que por las amnistías el Estado pierde millones de lempiras, la economista aseguró que se percibe un gran flujo de ingresos en concepto del pago de matrícula, tasa municipal vehicular y demás impuestos. Comparado a hace 10 o 20 años atrás, un vehículo se ha vuelto un bien más accesible a la población, volviéndose en un bien sujeto a financiamiento. "Han visto la oportunidad en el financiamiento porque el financiamiento del vehículo, el respaldo es este mismo. Hace a las personas sujetas de crédito porque es un crédito prendario", explicó. Esto ha llevado a que bancos y financieras tengan mayor apertura de crédito para financiar autos, motos y demás. Otro factor que incide en el aumento de vehículos es el deficiente transporte público. Las personas han preferido ahorrar o sacar un crédito para comprar un carro o moto para sentirse más seguros, pues los "rapiditos", taxis y otras unidades suelen ser el objetivo de asaltantes, quienes incluso le han quitado la vida a los usuarios del transporte.

La otra cara de la moneda