Credidemo lanza promoción “Felices los 4” para celebrar San Valentín

Credidemo celebra febrero con “Felices los 4”: financia tu motocicleta Honda y recibe cuatro beneficios gratis, incluida una cuota sin costo

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 08:00 -
  Brand Studio
Credidemo lanzó la promoción “Felices los 4” durante el mes de febrero a nivel nacional.

 Foto: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras.

En el mes del amor y la amistad, Credidemo, la financiera especializada en motocicletas Honda, lanza su nueva promoción “Felices los 4”, una campaña que premia a quienes deciden dejar de soñar y comenzar a rodar.
Bajo el concepto “Agarra la Honda del amor”, la promoción invita a los hondureños a aplicar al crédito de su motocicleta y disfrutar no solo de las mejores condiciones de financiamiento, sino también de cuatro grandes beneficios completamente gratis.

La campaña incluye cuatro beneficios gratuitos al financiar una motocicleta Honda.

¿Qué incluye la promoción “Felices los 4”?

Al aplicar al crédito de su motocicleta Honda con Credidemo, los clientes reciben:
1. Cita para licencia de conducir
2. Lubricante marca Honda
3. Promocionales exclusivos marca Credidemo
4. Una cuota totalmente gratis

Todo esto respaldado por las condiciones que caracterizan a la marca:
✔ Tasas más bajas del mercado
✔ Primas más bajas del mercado
✔ Plazos más largos de 1 a 5 años
✔ Atención ágil, rápida y amigable

La promoción estará vigente durante todo febrero en agencias y puntos autorizados.

“En Credidemo creemos que el amor también es avanzar, crecer y cumplir metas. Esta promoción busca facilitar el acceso a una motocicleta propia y premiar la decisión de dar ese paso”, expresó la gerencia de la institución. La campaña estará vigente durante todo el mes de febrero en las agencias y puntos autorizados a nivel nacional. ​​​​

Un impulso real para cumplir sueños La motocicleta se ha convertido en una herramienta clave para la movilidad, el trabajo y el emprendimiento en Honduras. Con esta iniciativa, Credidemo reafirma su compromiso de seguir impulsando oportunidades reales para miles de familias.

La motocicleta continúa siendo una herramienta clave para la movilidad y el emprendimiento en Honduras.

Porque en febrero, se celebran decisiones.
Más vale motocicleta en mano... que seguir soñando.

Redacción web
Brand Studio
brand.studio@go.com.hn

Brand Studio se especializa en crear estrategias de contenido para fortalecer la identidad de las marcas. Su equipo desarrolla formatos innovadores y utiliza el storytelling para conectar con las audiencias en diversas plataformas, generando resultados medibles y crecimiento en el mercado.

