Credidemo lanza promoción “Felices los 4” para celebrar San Valentín

Tegucigalpa, Honduras.

En el mes del amor y la amistad, Credidemo, la financiera especializada en motocicletas Honda, lanza su nueva promoción “Felices los 4”, una campaña que premia a quienes deciden dejar de soñar y comenzar a rodar.

Bajo el concepto “Agarra la Honda del amor”, la promoción invita a los hondureños a aplicar al crédito de su motocicleta y disfrutar no solo de las mejores condiciones de financiamiento, sino también de cuatro grandes beneficios completamente gratis.

¿Qué incluye la promoción “Felices los 4”?

Al aplicar al crédito de su motocicleta Honda con Credidemo, los clientes reciben:

1. Cita para licencia de conducir

2. Lubricante marca Honda

3. Promocionales exclusivos marca Credidemo

4. Una cuota totalmente gratis Todo esto respaldado por las condiciones que caracterizan a la marca:

✔ Tasas más bajas del mercado

✔ Primas más bajas del mercado

✔ Plazos más largos de 1 a 5 años

✔ Atención ágil, rápida y amigable

“En Credidemo creemos que el amor también es avanzar, crecer y cumplir metas. Esta promoción busca facilitar el acceso a una motocicleta propia y premiar la decisión de dar ese paso”, expresó la gerencia de la institución. La campaña estará vigente durante todo el mes de febrero en las agencias y puntos autorizados a nivel nacional. ​​​​

Un impulso real para cumplir sueños La motocicleta se ha convertido en una herramienta clave para la movilidad, el trabajo y el emprendimiento en Honduras. Con esta iniciativa, Credidemo reafirma su compromiso de seguir impulsando oportunidades reales para miles de familias.