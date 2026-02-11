Banco Atlántida, 113 años de expandir y liderar el sistema financiero en la región

Tegucigalpa, Honduras.

Banco Atlántida reafirma su liderazgo en el sistema financiero hondureño al cumplir 113 años de trayectoria ininterrumpida. Consolidado como la institución número uno en depósitos e inversión, el banco celebra este aniversario con el respaldo y confianza de más de 1.6 millones de clientes.

Desde su fundación en La Ceiba, Atlántida, en 1913, el banco ha mantenido la visión inicial de "darle valor al esfuerzo de todo un país". Esa premisa fundacional, que comenzó con la emisión de un billete de 10 pesos, se ha traducido más de un siglo después en una red que supera los 4,800 puntos de atención, en un esfuerzo por acompañar el desarrollo económico de Honduras.

“Detrás de estos 113 años hay millones de historias de esfuerzo, sueños cumplidos y proyectos que han crecido junto a nosotros. Nuestro compromiso es seguir siendo un aliado confiable que conecta tradición e innovación, con el objetivo de generar oportunidades reales para las familias, emprendedores y empresas que confían en Banco Atlántida”, señaló Carlos Girón, vicepresidente corporativo de Imagen y Reputación Institucional de Grupo Financiero Atlántida.