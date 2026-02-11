Banco Atlántida, 113 años de expandir y liderar el sistema financiero en la región

  1. Inicio
Banco Atlántida reafirma su liderazgo financiero al cumplir en este 2026, 113 años, respaldado por más de 1.6 millones de clientes y una red de 4,800 puntos de atención que impulsan el desarrollo del país y la región

Banco Atlántida, fundado en La Ceiba en 1913, mantiene vigente su visión de impulsar el desarrollo nacional y darle valor al esfuerzo de todo un país.

 Fotos: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras.

Banco Atlántida reafirma su liderazgo en el sistema financiero hondureño al cumplir 113 años de trayectoria ininterrumpida. Consolidado como la institución número uno en depósitos e inversión, el banco celebra este aniversario con el respaldo y confianza de más de 1.6 millones de clientes.

Desde su fundación en La Ceiba, Atlántida, en 1913, el banco ha mantenido la visión inicial de "darle valor al esfuerzo de todo un país". Esa premisa fundacional, que comenzó con la emisión de un billete de 10 pesos, se ha traducido más de un siglo después en una red que supera los 4,800 puntos de atención, en un esfuerzo por acompañar el desarrollo económico de Honduras.

“Detrás de estos 113 años hay millones de historias de esfuerzo, sueños cumplidos y proyectos que han crecido junto a nosotros. Nuestro compromiso es seguir siendo un aliado confiable que conecta tradición e innovación, con el objetivo de generar oportunidades reales para las familias, emprendedores y empresas que confían en Banco Atlántida”, señaló Carlos Girón, vicepresidente corporativo de Imagen y Reputación Institucional de Grupo Financiero Atlántida.

Crecimiento nacional y regional con raíces ceibeñas

Con una visión que honra su legado ceibeño, la institución impulsa el desarrollo de los 18 departamentos de Honduras. Y sin perder su enfoque hacia el futuro, el banco reafirma su apuesta por la innovación y la tecnología de última generación para estar cada vez más cerca de sus clientes, especialmente en los momentos en que más lo necesitan.
La institución continúa acortando distancias mediante una estrategia que combina la solidez física con la disrupción digital. En el primer mes del año, se fortaleció su presencia nacional con la apertura de agencias estratégicas en Plaza Tecknos (La Ceiba), Quimistán, Jesús de Otoro, La Esperanza y Choluteca.

En enero de 2026, Banco Atlántida inauguró cinco agencias en comunidades como Jesús de Otoro y Choluteca.

Además, el liderazgo del Banco trasciende las fronteras físicas. En una clara apuesta por la inclusión financiera y la modernización, Banco Atlántida ha revolucionado el mercado con su servicio de Onboarding Digital con Pasaporte. Esta innovación permite que miles de hondureños, sin importar en qué parte del mundo se encuentren, puedan unirse a la familia Atlántida y abrir su cuenta de ahorros de forma inmediata, utilizando únicamente su pasaporte y validación biométrica.

Esta visión de "banca sin fronteras" se refleja también en la consolidación del Grupo Financiero Atlántida en seis países de Centroamérica y Latinoamérica: Honduras, El Salvador, Nicaragua, Belice, Panamá y recientemente Ecuador, manteniendo en cada mercado el mismo compromiso de cercanía y servicio que lo caracteriza desde sus inicios.

Hoy en día, Banco Atlántida continúa consolidándose como uno de los principales motores de la economía hondureña, profundamente agradecido por la confianza de quienes lo posicionan como un banco líder que invierte en los sectores productivos del país. Así, con 113 años de historia, Banco Atlántida celebra la vigencia de un legado que no se detiene: la solidez que lo convirtió en el referente financiero de Honduras, combinada con la agilidad para anticipar las necesidades de una economía cada vez más conectada.

