UTH será sede por primera vez de la conferencia científica ICITS’26

San Pedro Sula, Honduras.

Honduras se prepara para un evento sin precedentes en su historia académica y científica. Se trata de la novena Conferencia Internacional sobre Tecnologías y Sistemas de Información (ICITS’26), que por primera vez se realizará en el país del 16 al 18 de febrero de 2026, en el campus de Roatán de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH). La conferencia es organizada por la UTH, en colaboración con la Asociación de la Gestión de la Información y Tecnología (Itma, por sus siglas en inglés), con sede en Portugal. Javier Mejía, rector de UTH, informó que la conferencia contará con la participación de 175 científicos de 28 países, quienes presentarán 170 investigaciones. “Estos artículos serán seleccionados para ser presentados en revistas internacionales de investigación científica indexadas”, añadió.

El rector explicó que la elección de Roatán responde a su biodiversidad y a su proyección turística, y subrayó que la isla se consolida como un epicentro del conocimiento, la investigación aplicada y la innovación tecnológica, conectando a Honduras con las principales tendencias científicas del siglo XXI. Además, destacó que recientemente fueron inauguradas las nuevas instalaciones del campus de Roatán. ICITS’26 representa una oportunidad estratégica para el país y la región, al abrir un espacio de diálogo académico de alto nivel sobre temas como inteligencia artificial, Big Data, sistemas inteligentes, ciberseguridad, informática aplicada a la salud y la educación, ética digital y arquitecturas de software, entre otros ejes clave para el desarrollo sostenible. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Redes de conocimiento

En este contexto, la Universidad Tecnológica de Honduras reafirma su posición como una institución líder y de vanguardia en educación superior e investigación, al asumir el reto de albergar un evento científico internacional de esta magnitud, fortaleciendo la producción académica, la visibilidad del talento hondureño y la construcción de redes globales de conocimiento. Arely Ponce, directora nacional de la Escuela de Posgrado de UTH, indicó que durante la conferencia se presentarán diversas investigaciones, resultado del trabajo conjunto de alumnos y docentes de la Maestría en Ciberseguridad y Tecnología de la Información.La académica destacó que se trata de “una oportunidad estratégica para conectar con la comunidad científica global y demostrar lo que estamos haciendo en Honduras”. Por su parte, Diego Chacón, vicerrector de Vinculación de UTH, señaló que la vinculación internacional se ha convertido en una necesidad fundamental para las universidades modernas, dejando de ser un elemento opcional. Añadió que la UTH, a través del campus de Roatán, mantiene un compromiso activo para establecer conexiones internacionales que beneficien directamente a investigadores y estudiantes. Luis Loo, profesor e investigador, detalló en videoconferencia que el evento se estructura en dos partes principales: conferencias magistrales con expertos en avances de sistemas de información y sesiones simultáneas para la presentación de trabajos de investigación.