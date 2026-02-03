Durman by aliaxis inaugura moderno centro de distribución en San Pedro Sula y reafirma su apuesta por Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Durman by aliaxis, empresa líder en soluciones para la conducción de agua y energía en Latinoamérica y parte del grupo internacional Aliaxis, inauguró en la ciudad de San Pedro Sula sus nuevas y modernas instalaciones, ubicadas en la 33 calle, sector Calpules.

La edificación integra oficinas administrativas y un amplio centro de distribución y exhibición de productos, diseñado para responder a las crecientes demandas del mercado hondureño.

Para la compañía, esta expansión representa una señal clara de confianza y visión de largo plazo en el país. Así lo destacó Teddy Lemcke, gerente de País Triángulo Norte, al señalar que, “Esta inauguración representa la confianza que tenemos en el mercado hondureño, así como la confianza que tenemos en nuestro equipo de trabajo que durante años ha dado excelentes resultados”.

Lemcke destacó la importancia estratégica de Honduras dentro del grupo: “Aliaxis es una empresa que tiene operaciones en todo el mundo y Honduras definitivamente es una de las más importantes de la región”.

Inversión sólida

La nueva infraestructura es el resultado de una inversión significativa que fortalece la cadena de valor de la empresa y su relación con clientes, proveedores y aliados estratégicos.

La nueva infraestructura es el resultado de una inversión significativa que fortalece la cadena de valor de la empresa y su relación con clientes, proveedores y aliados estratégicos.

Miriam Jiménez, gerente de País para Honduras, detalló "Se ha realizado una inversión considerable en el desarrollo integral del plantel y en su equipamiento, garantizando la infraestructura y las herramientas necesarias para la operación eficiente del proyecto". Para la ejecutiva, esta ampliación confirma la visión de crecimiento sostenido que ha mantenido la empresa a lo largo de los años en su operación en el país: "Creemos en Honduras, creemos que es un país con una economía en crecimiento, y se van a seguir haciendo inversiones que van a generar en el mercado un impacto enorme para nuestros clientes".

Capacidad logística

La ampliación del centro de distribución representa un salto relevante en capacidad operativa e inventario, así lo informó Darwin Lara, jefe de Supply Chain, quien agregó que la empresa incrementó de forma sustancial su capacidad de almacenamiento. “Nuestra capacidad aumentó en un 120% para el almacenamiento de tubería y un 406% de capacidad en accesorios. En cuanto a tanques de almacenamiento de agua incrementó en un 340%, lo que permite una mayor disponibilidad y respuesta inmediata a los pedidos de nuestros clientes”.

En cuanto al nuevo diseño de la bodega, este responde a un modelo tipo autoservicio o self service, orientado a optimizar tiempos y procesos. “Los camiones van a poder hacer un recorrido dentro de las instalaciones y eso produce que los tiempos de carga sean más eficientes”, explicó Lara. Cabe señalar que esta eficiencia se traduce en beneficios directos para los clientes: mayor disponibilidad de productos, reducción de tiempos de despacho y una mejor exhibición del portafolio.

Calidad certificada

Durman by aliaxis opera en Honduras desde 1996 como centro de distribución, abastecido desde sus plantas de producción en Guatemala y Costa Rica, bajo estrictos estándares internacionales. "Somos una empresa certificada con ISO 9001 e ISO 14001 que son sistemas certificados que ayudan a la organización y estandarización de procesos para aumentar la satisfacción de las necesidades de los clientes, empleados, el ambiente y demás partes interesadas", señalo Lara. Este respaldo permite a la empresa mantenerse como referente de calidad y garantía en los segmentos residencial, comercial, industrial, institucional, infraestructura y agrícola, atendiendo principalmente al sector ferretero y a grandes proyectos de infraestructura.

Talento humano

Luis Carlos Calderón, gerente de Recursos Humanos de Durman by aliaxis, destacó que las nuevas instalaciones son resultado directo del compromiso del equipo. “Es importante resaltar el esfuerzo que cada uno de nuestros colaboradores y colaboradoras han realizado por años en la operación de San Pedro Sula. Este es el resultado de ellos”, afirmó.

Las instalaciones incorporan espacios pensados para el bienestar, como oficinas amplias, áreas iluminadas, comedor, sala de emergencias y una futura sala de lactancia, promoviendo diversidad, seguridad y calidad de vida laboral.

Con más de seis décadas de trayectoria a nivel regional, Durman forma parte de Aliaxis, grupo global con presencia en nueve países de Latinoamérica. Esta alianza combina fortaleza financiera, innovación tecnológica y profundo conocimiento del mercado regional, permitiendo ofrecer uno de los catálogos de productos más amplios de la industria.