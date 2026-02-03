Olimpia vs América, EN VIVO: horario y dónde verlo en Concacaf Champions Cup

Tegucigalpa, Honduras.

Sin embargo, no todo es color de rosa para el Olimpia ; el equipo dirigido por el charrúa Eduardo Espinel tropezó en sus últimos dos encuentros de Liga Nacional y lo hizo con los empates ante el Olancho FC (1-1) y el Juticalpa FC (2-2). Ahora, buscarán pasar de página con el objetivo de comenzar de la mejor manera su senda en la "Champions" de Concacaf.

El "León" comienza su camino en casa. El Estadio Nacional Chelato Uclés abre las puertas, para lo que se espera, sea un espectáculo dentro de la cancha, entre dos equipos de jerarquía en cada uno de sus países.

Porque en Concacaf también existen las noches mágicas y hoy es una de ellas. El Olimpia de Eduardo Espinel hace este martes su tan ansiado estreno en la Copa de Campeones 2026 de la zona ante un gran rival, el América de México ; los Albos regresan a la competencia con la ilusión de arrancar con el pie derecho.

"Cada capítulo es una historia nueva. Cada grupo es diferente, pero si tengo la convicción que acá hay jugadores acostumbrados a esta clase de partidos. No vivimos del pasado y vivimos del presente, pero cada historia hay que repetirla y hay poca memoria en el fútbol. En lo personal estoy orgulloso de tener este grupo y ojalá que pasemos, el fútbol está lleno de hazañas y tenemos que hacerla", expresó Eduardo Espinel en la previa de este juego.

Y sobre su rival fue claro: "Eso que se ve del América es producto de la historia de muchos años y de los presupuestos que se manejan en esos países y contra eso no podemos luchar, pero hay 11 leones que van a entrar al campo y otros que estarán en el banco. Vengo de un país que se han visto hazañas, me han tocado de ganarle finales a un grupo grande con uno menor con 40 mil personas en contra. No me asusta el glamour, si son mejores nos ganarán; pero será duro; ojalá que ganemos nosotros. Los que nacimos en barrio soñamos con ganar cada partido y hoy toca jugar contra un grande y estos chicos han jugado esta clase de partidos de ganarle a un poderoso".

El Olimpia recibe a un América que no viene de tener su mejor comienzo en la Liga MX. Las Águilas apenas han sumado 5 puntos luego de cuatro encuentros, esto producto de 2 empates y 1 triunfo; este último lo hizo el pasado sábado 31 de enero ante el Necaxa.

Asimismo, el multicampeón mexicano sufrió las bajas del español Álvaro Fidalgo, quien se despidió de la afición tras confirmar su fichaje rumbo al Real Betis de la Liga Española. Asimismo, en días recientes se confirmó la salida del francés Allan Saint-Maximin: "Lamentablemente, un acto de racismo con sus hijas influyó en la decisión. Él lo comentó en sus redes sociales y comprendemos porque es algo que ni él ni nosotros toleramos", dijo el estratega de las Águilas.

Sobre su rival de esta noche, Andre Jerardine, técnico del América analizó: "Tramos de hacer nuestra parte, de historia y análisis a profundidad y sobre todo en una ronda de eliminación, son partidos distintos de ida y vuelta. El rival se sentirá más fuerte y confianza, los analizamos hasta el mínimo detalle. Sin duda hará dos buenos partidos... es un equipo que llega a esta competición tiene sus méritos, cuando afronta este tipo de competencias multiplica sus fuerzas. Respeto máximo al Olimpia, vamos a dedicarnos al 100%".