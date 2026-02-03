La petición que hará Nasry Asfura a Trump para proteger competitividad de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, dijo este martes que solicitará a su homólogo estadounidense, Donald Trump, la eliminación de aranceles comerciales que afectan la competitividad del país, y resaltó la necesidad de preservar la relación con su principal socio estratégico. Asfura detalló que el eje central del encuentro con Trump, quien lo respaldó abiertamente durante la campaña, será la negociación de los gravámenes que amenazan la economía local, especialmente el arancel general del 10 % y el impuesto del 25 % aplicado a los arneses para la industria automotriz.

El mandatario hondureño, quien asumió el poder el pasado 27 de enero, tiene previsto reunirse con Trump el próximo fin de semana en la residencia del presidente estadounidense en Mar-a-Lago, en el estado de Florida, según informó la canciller de Honduras, Mireya Agüero. "Eso es lo que tenemos que ir a hacer a Estados Unidos, a pedirle al presidente Trump que nos dé la oportunidad de que podamos ser competentes, igual que Guatemala y El Salvador", explicó Asfura a la prensa tras asistir a la conmemoración del 279 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras. Asfura subrayó que Estados Unidos es el "socio comercial más grande" del país centroamericano y que, por tanto, es imperativo "cuidar" la relación bilateral. También, manifestó su inquietud por la situación de unos 55.000 hondureños acogidos al Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés).