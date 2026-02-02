Asfura se reunirá con Trump en Estados Unidos por migración y comercio

Tegucigalpa, Honduras

La reunión se produce en un contexto regional complejo, caracterizado por una política migratoria estricta de Estados Unidos y por la relevancia estratégica de Honduras como socio comercial y país de origen de más de dos millones de migrantes que residen en territorio estadounidense.

El encuentro se desarrollará este fin de semana en Mar-a-Lago, Florida , residencia del mandatario estadounidense, y marcará uno de los primeros acercamientos bilaterales de alto nivel de la nueva administración hondureña.

La visita que realizará Nasry Asfura, presidente de Honduras , a Estados Unidos para reunirse con su homólogo Donald Trump ha generado altas expectativas tanto en el ámbito político como social, debido al impacto que podría tener en temas migratorios, económicos y comerciales.

Mireya Agüero, canciller de la República, destacó que la reunión entre ambos mandatarios reviste un carácter histórico, al concretarse en una etapa temprana del nuevo gobierno hondureño.

“Yo creo que es una reunión incluso histórica. Pocas veces se ha registrado un encuentro a tan alto nivel tan pronto después de la toma de posesión de un presidente. Es decir que, para terminar con las palabras del presidente, Honduras va a estar bien”, expresó.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Agüero confirmó que el encuentro está plenamente coordinado y que contará con la participación de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, además de su presencia como jefa de la diplomacia hondureña.

Por su parte, Juan Carlos García, secretario de la Presidencia, explicó que uno de los temas centrales de la reunión será la situación de los hondureños que residen en Estados Unidos y el impacto que estos tienen en la economía nacional.

“Los temas importantes son los más de dos millones de hondureños que tenemos en el exterior. Recordemos que son más de 11 mil millones de dólares los que recibimos en ingresos”, señaló.

García subrayó que, además del componente migratorio, se abordarán asuntos relacionados con las relaciones comerciales bilaterales, un punto clave para la estabilidad económica del país.