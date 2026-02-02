Cancillería solicita a diplomáticos en el exterior poner su cargo a disposición

Mireya Agüero, canciller de la República, solicitó este lunes a los embajadores, jefes de representaciones diplomáticas, consulares y de misiones permanentes de Honduras poner su cargo a disposición del presidente Nasry Juan Asfura Zablah, como parte de un proceso de reorganización del servicio exterior.
La instrucción fue comunicada mediante la Circular No. 004-DSM-2026, emitida por la Cancillería de la República, y está dirigida a todos los jefes de misión del servicio exterior hondureño.
De acuerdo con el documento oficial, la solicitud se fundamenta en el artículo 245, numeral 14, de la Constitución de la República, que faculta al presidente a dirigir la política exterior y nombrar a los representantes diplomáticos del país.
El comunicado establece que la puesta a disposición de los cargos debe realizarse a partir de la fecha de emisión de la circular, sin detallar plazos posteriores ni los criterios que se utilizarán para la eventual ratificación o sustitución de los funcionarios.
Hasta el momento, la Cancillería no ha brindado mayores precisiones sobre el alcance del proceso ni sobre posibles cambios específicos en las misiones diplomáticas hondureñas en el exterior.