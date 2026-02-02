Cancillería solicita a diplomáticos en el exterior poner su cargo a disposición

Tegucigalpa, Honduras.

Mireya Agüero, canciller de la República, solicitó este lunes a los embajadores, jefes de representaciones diplomáticas, consulares y de misiones permanentes de Honduras poner su cargo a disposición del presidente Nasry Juan Asfura Zablah, como parte de un proceso de reorganización del servicio exterior.

La instrucción fue comunicada mediante la Circular No. 004-DSM-2026, emitida por la Cancillería de la República, y está dirigida a todos los jefes de misión del servicio exterior hondureño.