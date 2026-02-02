Dagoberto Aspra plantea eliminar Secretaría de Transparencia

Tegucigalpa, Honduras.

El abogado Dagoberto Aspra llegó este lunes al Congreso Nacional, en el marco del proceso de elección del nuevo procurador general de la República, cargo para el cual figura entre los aspirantes con mayor respaldo. Durante su comparecencia ante medios de comunicación, Aspra informó que, de asumir la titularidad de la Procuraduría General de la República (PGR), se impulsará un paquete de reformas legales que contempla la eliminación de la Secretaría de Transparencia y la devolución de sus funciones a la Procuraduría. “Nosotros, mediante un paquete de reformas legales, estamos pidiendo que se devuelva a la Procuraduría General de la República las funciones que tenía la Secretaría de Transparencia y poder liderar una estrategia nacional anticorrupción”, declaró.

El abogado explicó que la propuesta incluye la creación de una ley de cumplimiento antisoborno, basada en estándares internacionales, con el objetivo de blindar las relaciones comerciales entre el Estado y los particulares. "Es un sistema homologado que viene del que han utilizado los bancos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y que se ha estandarizado en la norma ISO 37001 para evitar prácticas corruptas", señaló. Aspra indicó que esta estrategia anticorrupción se está diseñando en conjunto con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y forma parte de un memorándum de entendimiento de 12 puntos, firmado anteriormente por el presidente Nasry Juan Asfura Zablah y otros candidatos presidenciales.

