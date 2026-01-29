Partido Nacional y Liberal proponen candidatos para la Procuraduría General

Tegucigalpa. Honduras.

En la antesala de uno de los primeros nombramientos de alto nivel del nuevo período legislativo, el Congreso Nacional se prepara para elegir este lunes 2 de febrero al procurador y subprocurador general de la República, cargos cuya designación exige mayoría calificada en el pleno.

De acuerdo con fuentes internas del Legislativo, el Partido Nacional nominará como candidato a procurador general al abogado Dagoberto Aspra, mientras que el Partido Liberal propondrá a Francisco Quiroz para el cargo de subprocurador.

La elección de ambas autoridades requiere el respaldo de al menos 86 diputados, equivalente a la mayoría calificada, lo que obliga a las distintas bancadas a concretar acuerdos políticos para asegurar la aprobación de los nombramientos.