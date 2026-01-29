Cae estudiante de Derecho señalado de liderar red de extorsión en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Un estudiante de Derecho fue capturado durante un operativo ejecutado por la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), señalado de ser el jefe de un grupo de extorsionadores que opera en Tegucigalpa.

El estudiante, de nombre Juan Fernando Barrientos Tróchez, de 26 años, fue arrestado junto a Jared Alejandro Elvir Sánchez, de 22. Ambos fueron detenidos en la colonia Loarque, al sur de la capital, justo cuando presuntamente realizaban el cobro de dinero producto de extorsiones.