  1. Inicio
  2. · Sucesos

Cae estudiante de Derecho señalado de liderar red de extorsión en Tegucigalpa

El estudiante, de nombre Juan Fernando Barrientos Tróchez, de 26 años, fue arrestado junto a Jared Alejandro Elvir Sánchez, de 22, en la colonia Loarque

Cae estudiante de Derecho señalado de liderar red de extorsión en Tegucigalpa

El estudiante Juan Fernando Barrientos Tróchez.
Tegucigalpa, Honduras.

Un estudiante de Derecho fue capturado durante un operativo ejecutado por la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), señalado de ser el jefe de un grupo de extorsionadores que opera en Tegucigalpa.

El estudiante, de nombre Juan Fernando Barrientos Tróchez, de 26 años, fue arrestado junto a Jared Alejandro Elvir Sánchez, de 22. Ambos fueron detenidos en la colonia Loarque, al sur de la capital, justo cuando presuntamente realizaban el cobro de dinero producto de extorsiones.

Capturan a presuntos integrantes de la banda “Los Pollos” por atentado contra abogada en Choluteca

Durante la acción policial, a los sospechosos se les decomisó un arma de fuego que, según las investigaciones, era utilizada para amenazar a las víctimas. Además, se les encontró dinero en efectivo que sería resultado de los pagos exigidos de forma ilegal. Las autoridades también confiscaron varios teléfonos celulares.

Cae estudiante de Derecho señalado de liderar red de extorsión en Tegucigalpa

Asimismo, fue asegurado un turismo que los jóvenes utilizaban para movilizarse durante los cobros. La evidencia incautada será analizada por instancias especializadas.

Juan Fernando Barrientos fue capturado junto a Jared Alejandro Elvir Sánchez

Juan Fernando Barrientos fue capturado junto a Jared Alejandro Elvir Sánchez
Detienen a hombre acusado de agredir a su cuñada en San Pedro Sula

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los capturados serían integrantes de la pandilla 18 y extorsionaban principalmente a pequeños comerciantes, emprendedores y trabajadores del transporte, como taxistas, mototaxistas y conductores de buses.

Mientras tanto, ambos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que se les siga el proceso legal conforme a la ley.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias