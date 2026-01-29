Cae estudiante de Derecho señalado de liderar red de extorsión en Tegucigalpa

Un estudiante de Derecho fue capturado durante un operativo ejecutado por la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), señalado de ser el jefe de un grupo de extorsionadores que opera en Tegucigalpa.
El estudiante, de nombre Juan Fernando Barrientos Tróchez, de 26 años, fue arrestado junto a Jared Alejandro Elvir Sánchez, de 22. Ambos fueron detenidos en la colonia Loarque, al sur de la capital, justo cuando presuntamente realizaban el cobro de dinero producto de extorsiones.
Durante la acción policial, a los sospechosos se les decomisó un arma de fuego que, según las investigaciones, era utilizada para amenazar a las víctimas. Además, se les encontró dinero en efectivo que sería resultado de los pagos exigidos de forma ilegal. Las autoridades también confiscaron varios teléfonos celulares.
Asimismo, fue asegurado un turismo que los jóvenes utilizaban para movilizarse durante los cobros. La evidencia incautada será analizada por instancias especializadas.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, los capturados serían integrantes de la pandilla 18 y extorsionaban principalmente a pequeños comerciantes, emprendedores y trabajadores del transporte, como taxistas, mototaxistas y conductores de buses.
Mientras tanto, ambos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que se les siga el proceso legal conforme a la ley.