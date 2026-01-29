Tres días tardará demolición de puestos en mercado Medina

San Pedro Sula, Honduras

Remover el material y demoler la parte dañada del mercado Medina-Concepción tardará tres días según los equipos municipales que comenzaron a realizar los trabajos de demolición hoy. El ala sur del mercado fue el más afectado con el incendio ocurrido en diciembre del 2025 y que dejó en la calle a 164 propietarios de puestos de venta ubicados dentro y fuera del inmueble. Todo el proceso, que comenzó en horas de la mañana, se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad sobre todo resguardando tanto a los locatarios como a las personas que visitan diariamente el mercado, pues la parte que sobrevivió a las llamas sigue operando de manera normal. En la zona, después de un mes de ocurrido el incendio, trabajan colaboradores municipales de las Gerencias de infraestructura, Participación Ciudadana y la Policía Municipal, garantizando el orden, la seguridad y la correcta ejecución de los trabajos.

Carlos García, gerente de Participación Ciudadana, aseguró que de su dependencia hay 60 empleados removiendo escombros y trabajando. "Estos trabajos se extenderán por aproximadamente tres días, realizándose de manera segura e inmediata", aseguró el gerente municipal. Por ahora 37 puestos severamente afectados por el incendio están siendo intervenidos que son los que sufrieron daño total según los informes.

El director de Abastos y Mercados, Franklin Gonzales, manifiesta que la municipalidad está respaldando a los locatarios y brindándoles respuestas inmediatas, enfatizando que la demolición y limpieza constituyen solo el primer paso de un proceso integral de mejoras.

Comprometidos a levantar el mercado