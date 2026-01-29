Tres días tardará demolición de puestos en mercado Medina

Remover el material y demoler la parte dañada del mercado Medina-Concepción tardará tres días según los equipos municipales que comenzaron a realizar los trabajos de demolición hoy.
El ala sur del mercado fue el más afectado con el incendio ocurrido en diciembre del 2025 y que dejó en la calle a 164 propietarios de puestos de venta ubicados dentro y fuera del inmueble.
Todo el proceso, que comenzó en horas de la mañana, se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad sobre todo resguardando tanto a los locatarios como a las personas que visitan diariamente el mercado, pues la parte que sobrevivió a las llamas sigue operando de manera normal.
En la zona, después de un mes de ocurrido el incendio, trabajan colaboradores municipales de las Gerencias de infraestructura, Participación Ciudadana y la Policía Municipal, garantizando el orden, la seguridad y la correcta ejecución de los trabajos.
Carlos García, gerente de Participación Ciudadana, aseguró que de su dependencia hay 60 empleados removiendo escombros y trabajando. "Estos trabajos se extenderán por aproximadamente tres días, realizándose de manera segura e inmediata", aseguró el gerente municipal.
Por ahora 37 puestos severamente afectados por el incendio están siendo intervenidos que son los que sufrieron daño total según los informes.
El director de Abastos y Mercados, Franklin Gonzales, manifiesta que la municipalidad está respaldando a los locatarios y brindándoles respuestas inmediatas, enfatizando que la demolición y limpieza constituyen solo el primer paso de un proceso integral de mejoras.
Comprometidos a levantar el mercado
Gonzales señaló que la municipalidad mantiene un firme compromiso con los locatarios y esta intervención permitirá dar inicio a un proyecto orientado a devolverles espacios dignos, seguros y adecuados para el desarrollo de su actividad comercial.
Los locatarios afectados también han reconocido el acompañamiento permanente de la administración municipal, pues anunciaron que asignarían cuatro millones de lempiras para los puestos dentro del mercado y otro tipo de apoyo para los afectados fuera del inmueble.
Pedro Motiño Ramos, propietario de una carnicería con más de 30 años de funcionamiento en el mercado, manifestó que, pese a las grandes pérdidas sufridas, siente tranquilidad al ver que el proceso de recuperación ya comenzó.
“Ha sido muy duro, pero nos da paz saber que ya se está trabajando para reconstruir nuestros puestos", enfatizó.
El alcalde anunció que se destinarán cuatro millones de lempiras para reconstruir los puestos en el mercado, la expresidenta Xiomara Castro anunció una ayuda pero no llegó. El presidente Nasry Asfura entregó a través del exdiputado Yaudeth Burbara entregó a los afectados dentro y fuera del mercado L1.6 millones.
El mercado Medina-Concepción es municipal y corresponde a la alcaldía su restructuración. Los locatarios dejaron de trabajar desde el 29 de diciembre y esperan con ansias la reconstrucción del mismo. Piden la correcta instalación del sistema eléctrico.