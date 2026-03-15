CNE suspende elecciones en Guanaja por obstrucción y violencia

Guanaja, Islas de la Bahía

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras anunció el domingo que las elecciones en Guanaja se reprogramarán después de registrarse manifestaciones violentas en dos centros de votación. La repetición de elecciones requiere que todas las JRV participen. Debido a la obstrucción, la violencia y la falta de condiciones de seguridad, el CNE ha decidido reprogramar la jornada electoral para proteger a votantes, personal y material electoral.

COMUNICADO No. 004-2026



OBSTRUCCIÓN DE ELECCIONES ESPECIALES DE GUANAJA pic.twitter.com/xe5dpEeiif — CNE_HONDURAS (@CneHonduras) March 15, 2026

“La obstrucción al proceso electoral es un hecho grave que se ha documentado con informes y acta de todos los hallazgos”, destacó el CNE. El CNE hizo un llamado a los sectores políticos involucrados en la obstrucción de las elecciones especiales de Guanaja para que actúen conforme a la Ley, cesen los enfrentamientos y colaboren con el órgano electoral y las autoridades, garantizando así el normal desarrollo del proceso electoral.