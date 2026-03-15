CNE suspende elecciones en Guanaja por obstrucción y violencia

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras anunció el domingo que las elecciones en Guanaja se reprogramarán después de registrarse manifestaciones violentas en dos centros de votación.
La repetición de elecciones requiere que todas las JRV participen. Debido a la obstrucción, la violencia y la falta de condiciones de seguridad, el CNE ha decidido reprogramar la jornada electoral para proteger a votantes, personal y material electoral.
COMUNICADO No. 004-2026— CNE_HONDURAS (@CneHonduras) March 15, 2026
OBSTRUCCIÓN DE ELECCIONES ESPECIALES DE GUANAJA pic.twitter.com/xe5dpEeiif
“La obstrucción al proceso electoral es un hecho grave que se ha documentado con informes y acta de todos los hallazgos”, destacó el CNE.
El CNE hizo un llamado a los sectores políticos involucrados en la obstrucción de las elecciones especiales de Guanaja para que actúen conforme a la Ley, cesen los enfrentamientos y colaboren con el órgano electoral y las autoridades, garantizando así el normal desarrollo del proceso electoral.
Asimismo, el organismo solicitó a las autoridades competentes que cumplan con sus funciones de seguridad, incluyendo la custodia del material electoral y la protección de los centros de votación, que hoy no contaban con las condiciones necesarias para celebrar las elecciones.
El CNE también exhortó a la presidencia del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) a abstenerse de realizar declaraciones que contradigan la sentencia emitida por el pleno, la cual establece que la única alternativa para resolver el empate es la celebración de nuevas elecciones. Además, alertó sobre la circulación de documentos falsos y publicaciones inexactas que podrían generar desinformación, afectando la expresión democrática de la voluntad popular y poniendo en riesgo la integridad de los funcionarios electorales.
Finalmente, el CNE reiteró que su equipo ha enfrentado situaciones límite durante el proceso electoral 2025, pero reafirmó su compromiso de garantizar que se respete la voluntad popular expresada en las urnas. El organismo aseguró que continuará trabajando para que las elecciones especiales en Guanaja se realicen con las condiciones necesarias y llamó a todos los actores involucrados a asumir su responsabilidad en este proceso.