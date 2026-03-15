Incendian escuela en Guanaja tras negarse a entregarla como centro de votación

Guanaja, Honduras

De acuerdo con la información proporcionada, en el centro educativo estaban instaladas las Juntas Receptoras de Votos (JRV) 13,425 a la 13,430 . Testigos indicaron que las personas que mantenían tomada la escuela habrían prendido fuego al inmueble antes de permitir que fuera entregado para el desarrollo del proceso electoral.

La escuela pública Cristóbal Colón de Guanaja, Islas de la Bahía, fue prendida en llamas luego de disturbios generados por diferentes simpatizantes del Partido Nacional y Partido Liberal al negarse entregarla para que se desarrollaran las elecciones municipales en la isla tras resolución del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El hecho ocurre en medio de un ambiente de confrontación entre simpatizantes de los partidos Nacional y Liberal, quienes desde tempranas horas de este domingo protagonizan enfrentamientos en distintos sectores del municipio.

Según reportes preliminares, sujetos aún no identificados prendieron fuego al centro educativo, provocando daños considerables en la infraestructura. Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran a viviendas cercanas.

La situación ocurre en el contexto de la repetición de las elecciones municipales ordenada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de que en los comicios anteriores se registrara un empate técnico entre los candidatos a la alcaldía Rollin Dion Kelly Hurlston, del Partido Nacional, y Kristen Sheray Borden Bush, del Partido Liberal.

La decisión del CNE generó inconformidad entre simpatizantes nacionalistas, quienes aseguran que su candidato fue el legítimo ganador del proceso anterior. Por esta razón, varios grupos han tomado centros de votación en la isla, impidiendo el ingreso de las maletas electorales y el acceso de los votantes.

Estas acciones han provocado choques con simpatizantes liberales que exigen que se respete la resolución del ente electoral y que se desarrolle la jornada de votación.

Ante la creciente tensión, fuerzas policiales y militares se mantienen desplegadas en la zona con el objetivo de evitar que la violencia escale. Mientras tanto, el proceso electoral permanece prácticamente paralizado, en medio de un clima de incertidumbre y confrontación política entre los habitantes de la isla.