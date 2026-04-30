  1. Inicio
  2. · Honduras

¿Habrá lluvias? Así estará el clima este jueves 30 de abril en Honduras

Condiciones secas y altas temperaturas seguirán predominando, aunque podría registrarse lluvias aisladas en horas de la tarde en algunas zonas de Honduras, según Copeco

¿Habrá lluvias? Así estará el clima este jueves 30 de abril en Honduras

La zona norte del país, que comprende el departamento de Cortés, registrará al menos 34 grados Celsius de temperatura máxima durante esta jornada de jueves 30 de abril.

Fotografía: LA PRENSA
SAN PEDRO SULA

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones climáticas que predominarán este jueves 30 de abril de 2026 en Honduras.

La entidad de contingencias detalló que durante esta jornada continuarán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional, aunque con algunas lluvias aisladas en distintas zonas del país.

De acuerdo con el pronóstico, el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe estará generando precipitaciones débiles y aisladas en las regiones del norte, oriente y algunos sectores del centro de Honduras.

Estas lluvias, según Copeco, serán de carácter ligero y no generalizado, por lo que no se espera un cambio significativo en las condiciones mayormente secas que han prevalecido en los últimos días.

Asimismo, la institución detalló que durante horas de la tarde se presentarán precipitaciones débiles en áreas del suroccidente y sur del país, producto de la influencia de la brisa del océano Pacífico.

Continúan las altas temperaturas

Las autoridades indicaron que, pese a estas lluvias aisladas, las temperaturas continuarán siendo elevadas en gran parte del territorio hondureño, manteniendo un ambiente caluroso especialmente en zonas del interior.

Los departamentos de Lempira, Colón y Copán registrarán 32 grados Celsius; 33 grados experimentarán en Ocotepeque, Santa Bárbara y Yoro; 34 grados en Olancho, Comayagua y Cortés; 31 grados en Atlántida, El Paraíso, Fracisco Morazán, Gracias a Dios, Islas de la Bahía y La Paz.

Por su parte, Choluteca y Valle tendrán las temperaturas más calurosas, con 40 grados Celsius, respectivamente. En contraste, Intibucá registrará el clima más fresco este día, con 25 grados Celsius de temperatura máxima.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias