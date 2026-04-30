¿Habrá lluvias? Así estará el clima este jueves 30 de abril en Honduras

SAN PEDRO SULA

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones climáticas que predominarán este jueves 30 de abril de 2026 en Honduras.

La entidad de contingencias detalló que durante esta jornada continuarán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional, aunque con algunas lluvias aisladas en distintas zonas del país.

De acuerdo con el pronóstico, el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe estará generando precipitaciones débiles y aisladas en las regiones del norte, oriente y algunos sectores del centro de Honduras.

Estas lluvias, según Copeco, serán de carácter ligero y no generalizado, por lo que no se espera un cambio significativo en las condiciones mayormente secas que han prevalecido en los últimos días.

Asimismo, la institución detalló que durante horas de la tarde se presentarán precipitaciones débiles en áreas del suroccidente y sur del país, producto de la influencia de la brisa del océano Pacífico.