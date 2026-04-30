Banca privada reporta baja en tasa de interés activa en Honduras

TEGUCIGALPA

El costo del crédito en la banca comercial de Honduras denota una fuerte rebaja en los últimos 12 meses. Así lo revela un informe del Banco Central de Honduras (BCH), el que indica que la tasa promedio se redujo de 16.78% a 12.75% anual, en promedio, de marzo 2025 a marzo 2026, equivalente a 4.03% para créditos en moneda nacional.

Roberto Lagos, presidente del BCH, explica que “con un menor riesgo país durante 2026, la tasa de interés del sistema financiero sobre operaciones nuevas en moneda nacional continúa reduciéndose, asociada a la liquidez proveniente de los ingresos de divisas”. Las tasas de interés reportaron un severo aumento a partir del segundo semestre de 2024 cuando el directorio del Banco Central aprobó dos ajustes a la TPM (Tasa de Política Monetaria) de 3% a 4% y de 4% a 5.75%. La tasa de interés actual es similar al porcentaje registrado en mayo de 2024 (12.86%).

Comportamiento

Por actividades económicas, según el reporte del Banco Central, la tasa de interés activa para la agricultura se redujo de 16.06% a 12.49% en los últimos 12 meses, equivalente 3.57% menos. Para comercio la rebaja es de 3.83% al pasar de 17.29% a 13.46%. Para industria, la tasa bajó de 16.84% a 12.31%, que significó 4.53%. Servicios es una de las actividades económicas con mayor rebaja al pasar de 17.70% a 13%, o sea 4.70% menos.