Miguel Bosé se presenta este sábado en Tegucigalpa

Tegucigalpa

El cantante español Miguel Bosé se presentará este sábado en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), como parte de su gira Importante Tour 2026.

Honduras forma parte del recorrido de este artista internacional, cuyas canciones han marcado la cultura hispanoamericana, entre ellas Amante bandido, Si tú no vuelves, Morir de amor, Te amaré, Linda y Como un lobo.

El espectáculo ha destacado en otros países por su capacidad de crear un ambiente íntimo, pese a tratarse de grandes recintos. La propuesta escénica está concebida como un montaje cinematográfico, con un alto nivel técnico y una estética definida como “gloriosa”, tras ocho años de ausencia en grandes giras.

Bosé diseñó el show como si fuera una “película”, con un guion técnico y un storyboard basado en imágenes que acompañan cada canción. Entre los elementos visuales destacan vestuarios llamativos y piezas escénicas como una capa roja de más de cinco metros durante la interpretación de Olvídame tú.

A pesar de la complejidad del montaje, la estructura musical se mantiene sobria, con músicos fijos en batería y teclados, lo que permite centrar la atención en el artista.

La propuesta busca combinar música, coreografía e iluminación para ofrecer una experiencia sensorial, más allá de un concierto convencional.

El evento es organizado por E3Live, productora que ha traído espectáculos internacionales a Honduras.