Lisa Kudrow revela la millonaria cifra que siguen recibiendo cada año por "Friends"

Más de 20 años después de su episodio final, Friends continúa generando cifras millonarias. Lisa Kudrow, una de sus protagonistas, reveló recientemente cuánto dinero siguen recibiendo ella y sus compañeros por las retransmisiones de la serie, uno de los mayores éxitos de la televisión.
En una entrevista con The Times, la actriz señaló que el elenco principal obtiene alrededor de 20 millones de dólares al año en ingresos residuales. La cifra ha sorprendido a los seguidores de la comedia, que terminó en 2004 pero sigue presente en televisión y plataformas de streaming.
Desde sus inicios en 1994, Friends mostró un crecimiento sostenido en popularidad. En la primera temporada, Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry recibían cerca de 22.500 dólares por episodio. Con el paso de los años, la audiencia aumentó y el elenco decidió negociar sus contratos en grupo.
Esa decisión permitió que todos los protagonistas alcanzaran un salario de un millón de dólares por episodio en las dos últimas temporadas. La estrategia llamó la atención en la industria, ya que pocos elencos habían actuado de forma conjunta en negociaciones de este tipo.
Años más tarde, en 2021, los seis actores participaron en un especial de reunión. Según diversos reportes, cada uno recibió aproximadamente 2,5 millones de dólares por ese proyecto.
Para Kudrow, el éxito de Friends no se explica solo por su popularidad inicial. Tras la muerte de Matthew Perry en 2023, la actriz volvió a ver la serie y tuvo una nueva perspectiva sobre su calidad.
“Antes solo veía lo que yo hice mal o lo que podría haber hecho mejor. Pero por primera vez realmente aprecié lo genial que era”, afirmó.
“Sentí que lo hice bien, pero ¿Jennifer y Courteney? Increíbles. ¿David y Matt? Me hacían reír muchísimo. Y Matthew... él estaba por encima de todos nosotros”.
Sobre Perry, quien interpretó a Chandler Bing, añadió: “Había un genio en acción. Y lo que sea que hagamos en el futuro, nunca volveremos a experimentar algo así”.
En otra conversación, Kudrow dio más detalles sobre el impacto de la serie en distintas eras: “Friends capturó una especie de inocencia que tal vez una generación más joven nunca llegó a experimentar”. Además, comparó la producción con otros programas de la época: “Hay muchos programas con comediantes famosos de ese tiempo y no son graciosos, pero Friends sí lo es”.
Durante su emisión entre 1994 y 2004, Friends se convirtió en uno de los programas más vistos de la televisión. Su episodio final reunió a más de 52 millones de espectadores en Estados Unidos. Desde entonces, la serie mantiene presencia constante en distintas plataformas.
El interés del público no ha disminuido. Nuevas audiencias descubren la historia de los seis amigos en Nueva York, mientras los seguidores de siempre regresan a sus episodios. Ese alcance explica, en parte, los ingresos que aún recibe el elenco.