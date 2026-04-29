Lisa Kudrow revela la millonaria cifra que siguen recibiendo cada año por "Friends"

Más de 20 años después de su episodio final, Friends continúa generando cifras millonarias. Lisa Kudrow, una de sus protagonistas, reveló recientemente cuánto dinero siguen recibiendo ella y sus compañeros por las retransmisiones de la serie, uno de los mayores éxitos de la televisión.

En una entrevista con The Times, la actriz señaló que el elenco principal obtiene alrededor de 20 millones de dólares al año en ingresos residuales. La cifra ha sorprendido a los seguidores de la comedia, que terminó en 2004 pero sigue presente en televisión y plataformas de streaming.

Desde sus inicios en 1994, Friends mostró un crecimiento sostenido en popularidad. En la primera temporada, Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry recibían cerca de 22.500 dólares por episodio. Con el paso de los años, la audiencia aumentó y el elenco decidió negociar sus contratos en grupo.

Esa decisión permitió que todos los protagonistas alcanzaran un salario de un millón de dólares por episodio en las dos últimas temporadas. La estrategia llamó la atención en la industria, ya que pocos elencos habían actuado de forma conjunta en negociaciones de este tipo.

Años más tarde, en 2021, los seis actores participaron en un especial de reunión. Según diversos reportes, cada uno recibió aproximadamente 2,5 millones de dólares por ese proyecto.

Para Kudrow, el éxito de Friends no se explica solo por su popularidad inicial. Tras la muerte de Matthew Perry en 2023, la actriz volvió a ver la serie y tuvo una nueva perspectiva sobre su calidad.