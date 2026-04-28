Fortnite ofrece reembolsos a los jugadores que compraron artículos de D4vd

Estados Unidos.

El popular videojuego Fortnite está ofreciendo reembolsos por los artículos relacionados con el cantante D4vd.

La compañía anunció que, a partir de este martes 28 de abril, los jugadores que hayan comprado artículos relacionados con D4vd podrán obtener un reembolso inmediato. También pueden solicitar el reembolso contactando al servicio de atención al cliente.

“Tenemos varios cambios que implementaremos de forma gradual. El primero entrará en vigor el martes 28 de abril, cuando cualquier persona que haya comprado estos artículos podrá solicitar un reembolso inmediato a través del sistema de autoservicio. Además, quienes ya hayan solicitado devoluciones por contenido de D4vd mediante el soporte también podrán recibirlas”, indicó la compañía Epic Games, desarrolladora de Fortnite, en un comunicado.

D4vd, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, ha sido acusado de asesinato tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Celeste Rivas Hernández, de 14 años, en el maletero de su Tesla el pasado mes de septiembre.

El juego colaboró por primera vez con D4vd en 2024, con un emote (representación gráfica o textual de una emoción) basado en su canción ‘Feel It’.