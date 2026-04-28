El actor Sam Neill revela que venció el cáncer

El actor Sam Neill, reconocido por su papel en la saga “Jurassic Park”, compartió una actualización sobre su estado de salud cuatro años después de haber sido diagnosticado con un cáncer de sangre en estadio 3.

“Parecía que me estaba muriendo, lo cual, obviamente, no era lo ideal”, expresó el intérprete en una entrevista con 7News Australia, publicada el 26 de abril.

Cuatro años después del diagnóstico, Neill confirmó que actualmente está libre de cáncer gracias a un tratamiento de inmunoterapia al que se sometió luego de que la quimioterapia dejara de ser efectiva.

“He estado viviendo con un tipo particular de linfoma”, dijo Sam Neill. “Estaba en quimioterapia, un proceso bastante desagradable, pero me mantenía con vida”.

“Entonces la quimioterapia dejó de funcionar”, continuó. “Estaba desesperado y parecía que me iba a morir, lo cual, obviamente, no era lo ideal”.

El actor, de 78 años, se sometió posteriormente a una terapia con células T CAR, un tratamiento que puede ser eficaz para cánceres de sangre difíciles de tratar, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer, ya que entrena a las células inmunitarias para reconocer y destruir el cáncer.

“Me acaban de hacer una tomografía y no hay cáncer en mi cuerpo”, reveló. “Es algo extraordinario. Estoy muy, muy emocionado de que esto sea posible”.

Neill reveló en 2023 que había sido diagnosticado un año antes con linfoma angioinmunoblástico de células T, tras sufrir inflamación en los ganglios linfáticos durante la promoción de “Jurassic World Dominion”.

Mientras enfrentaba la enfermedad, el actor también buscó estabilidad en su vida personal.

Sam Neill es padre de Tim Neill, fruto de su relación con su exnovia Lisa Harrow, así como de Elena Neill y Maiko Spencer, hijos que tuvo con su exesposa Noriko Watanabe.

“No puedo negar que el año pasado tuvo sus momentos difíciles”, declaró a The Guardian en 2023. “Pero esos momentos difíciles resaltan la luz y me han hecho sentir agradecido por cada día y profundamente agradecido por todos mis amigos. Simplemente me alegra estar vivo”.

Sin embargo, al centrarse en su tratamiento, aseguró que llegó a aceptar su propia mortalidad.

“No le tengo miedo a la muerte, pero me molestaría”, admitió. “Porque me gustaría vivir una o dos décadas más. Hemos construido todas estas preciosas terrazas, tenemos estos olivos y cipreses, y quiero estar aquí para verlo todo madurar”.

“Y tengo a mis adorables nietecitos”, añadió. “Quiero verlos crecer”.

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