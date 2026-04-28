Florentino ya eligió al nuevo DT del Real Madrid: Fabrizio Romano lo revela

El Real Madrid pasa de página tras la desastrosa temporada en la que no obtuvo títulos. Desde la institución blanca ya se ve a un nuevo entrenador para ocupar el lugar de Álvaro Arbeloa.
El entrenador español parece que tendrá sus últimas semanas como entrenador del primer equipo de la institución blanca y hay un candidato que resurge como uno de los favoritos.
Y es que, Florentino Pérez ya tiene al candidato que quiere para suplir a Arbeloa y renovar la imagen de su equipo para dejar atrás la mala temporada.
Nombres como los de Klopp, Mauricio Pochettino y hasta Didier Deschamps y Scaloni han sonado en las últimas semanas en el entorno del Real Madrid.
Ahora bien, el presidente Florentino Pérez ha determinado que el próximo entrenador del Real Madrid lo elegirá él mismo.
El elegido por Florentino Pérez es un viejo conocido: José Mourinho, quien tendría los días contados en Benfica y aceptaría el tremendo desafío de volver a la 'Casa Blanca'.
El máximo dirigente entiende que la plantilla necesita un técnico con carácter, que pueda lidar con los egos del vestuario y que conozca de primera mano la filosofía madridista, por lo que Mourinho está liderando la lista de candidatos para tomar las riendas del equipo.
Tras la dura eliminación en Champions contra el Bayern Munich, Jorge Mendes, agente del entrenador, y Florentino han abierto negociaciones. Ambos medios afirman que 'Mou' no descarta regresar a la entidad.
El acuerdo personal no es un problema, y el dinero tampoco. En este caso, Mourinho va por la gloria en Real Madrid, una información que reconfirma el periodista Fabrizio Romano.
El comunicador publicó que el club se encuentra al tanto de Mourinho desde hace 15 días y que el polémico estratega estaría listo para volver a su antigua casa. Hay al menos tres candidatos, pero 'The Special One' es el favorito por Florentino Pérez.
Romano también dio a conocer que el Real Madrid ya sabe sobre la cláusula que tiene Mourinho para salir del Benfica: 6 millones de euros brutos.
"La cláusula podría liberar a Mourinho en cualquier momento, pero sólo hasta los últimos días de mayo, por 6 millones de euros brutos, casi 3 millones de euros netos", asegura el experto en traspasos.
Por su parte, el Benfica desea seguir contando con Mourinho de cara al siguente curso, pero todos los caminos conducen que el entrenador estaría interesado en retornar a la capital española.
Los pasos a seguir son claros y contundentes: se proyecta una reunión de Mourinho, Florentino Pérez, Jorge Mendes y José Ángel Sánchez en Lisboa, durante los próximos días. Allí intentarán terminar de convencer al DT de que es el momento de volver al Real Madrid.
"Yo he dado absolutamente todo lo que tenía al Real Madrid. He hecho cosas buenas y malas, hay una conexión con el club para siempre. Cuando un profesional sale de un club con esa sensación, no hay que hacer más nada. Doce años atrás, siempre tuve la sensación de que respetaron todo lo que di, la gente sabe que cometí errores, pero me tiene estima", expresó hace poco el técnico.
El punto no menor es que Mourinho desconfía del ego que tiene el actual plantel, y duda si podrá controlar un vestuario plagado de jóvenes futbolistas con aires de leyendas.
Su etapa en el Real Madrid (2010-2013) fue intensa y transformadora, marcando un antes y un después en la competitividad del equipo frente al Barcelona.
Ganó una Copa del Rey, una Liga de los récords (100 puntos) y una Supercopa de España, destacando por su fuerte carácter y enfrentamientos mediáticos.