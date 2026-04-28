Florentino ya eligió al nuevo DT del Real Madrid: Fabrizio Romano lo revela

"Yo he dado absolutamente todo lo que tenía al Real Madrid. He hecho cosas buenas y malas, hay una conexión con el club para siempre. Cuando un profesional sale de un club con esa sensación, no hay que hacer más nada. Doce años atrás, siempre tuve la sensación de que respetaron todo lo que di, la gente sabe que cometí errores, pero me tiene estima", expresó hace poco el técnico.