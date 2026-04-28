Horóscopo de hoy, 28 de abril, predicciones de cada signo zodiacal

Todo el esfuerzo y la paciencia te serán recompensados.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). La felicidad junto a la persona amada y la alegría de compartir junto a ella la compañía de amigos a los que hace tiempo que no ves marcarán esta jornada de descanso. Tendrás la oportunidad de acordarte también de la familia.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Las iniciativas filantrópicas y de solidaridad estarán hoy favorecidas por los astros, y pueden nacer de ti en las situaciones más normales de tu vida diaria, no hace falta que te compliques la existencia para ayudar.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Hoy te levantas malhumorado y con una sensibilidad extrema. Bastará con que te miren para que te sientas herido y saltarás a la mínima que te hablen. Es un día para la soledad y la reflexión.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Se impone la tranquilidad. Seguirás teniendo éxito en el trabajo y poco a poco conseguirás el aprecio y apoyo de tus superiores, pese a los enfrentamientos con algunos compañeros. Todo el esfuerzo y la paciencia te serán recompensados.
LEO (23 julio - 22 agosto). Tendrás facilidades de comunicación en esta jornada, por lo que deberías aprovechar para concretar esas conversaciones que tienes pendientes y que aplazas por pereza, en especial las que puedan tener mayor trascendencia en tu futuro profesional.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tu situación financiera comenzará a mejorar a partir de ahora, liberado ya de ciertos gastos extra y con unos ingresos que aumentan por nuevas vías que llegan en el mejor momento. Puede llegar el caso de que tengas una cuenta de ahorro.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Vas a recibir buenas noticias de un socio o cliente, que marcarán una recuperación importante en el trabajo. Los cambios de última hora serán beneficiosos para lograr que tus expectativas se cumplan. No dejes de lado a la persona amada.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Hoy despiertas con el espíritu de proteger a los que quieres. En tu afán por no querer que nadie de tu alrededor sufra vas a cortar iniciativas de algunos miembros de tu familia para protegerles de cualquier peligro.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). La facilidad para la comunicación amorosa que disfrutarás hoy llegará a sorprenderte a ti mismo, porque vivirás uno de los mejores momentos de sintonía junto a tu pareja. Si estás libre, será el momento de que las amistades lleguen a ser más.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Decisiones importantes te esperan en estos momentos, y lo debes hacer lo más rápidamente posible antes de que las cosas se compliquen más, sobre todo si en las mismas está implicada la familia. No permitas que la cosa se enrede.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Últimamente proyectas un aire de calma y serenidad que puede malinterpretarse. Si realmente te agobian los problemas en el trabajo, no dudes en exponerlos y defender tus opiniones. Si tratas de enmascarar tus emociones con algún propósito, quizá te estés equivocando.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Las propuestas económicas aparentarán ser interesantes en esta jornada, pero no te dejes llevar por la imaginación, mira bien la letra pequeña de lo que te debes firmar y tal vez te lo pienses dos veces.