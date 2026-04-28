¡Cómo ha crecido! Así luce Willow, la hija de Pink, a sus 14 años

Willow, la hija de la cantante estadounidense Pink, lució radiante en su inusual aparición en la alfombra roja el pasado domingo por la noche.
La chica de 14 años se vistió de gala para el estreno de "The Lost Boys" en Broadway este fin de semana, con un vestido rojo palabra de honor de House of CB con corpiño tipo corsé.
La falda, adornada con encaje floral, presentaba una abertura lateral hasta el muslo con cordones ajustables.
Pink, quien combinó una chaqueta de cuero con tachuelas con una falda larga negra para el evento en el Palace Theatre, comentó entusiasmada a los fotógrafos lo guapísima que se veía su hija en un video compartido en Instagram.
Mientras madre e hija se tomaban de la mano en el video, la cantante hizo una pausa para preguntar: "¿Cómo te sientes?". Willow confirmó que se encontraba "bien" frente a las cámaras antes de continuar posando para las fotos.
Pink, de 46 años, también es madre de Jameson, de 9 años, quien no estuvo presente en la salida a Nueva York. El esposo de Pink, Carey Hart, también estuvo ausente.
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La pareja, cabe destacar, desató rumores de separación en febrero cuando la revista People informó que habían terminado su relación, a lo que la cantautora respondió con vehemencia a las supuestas "noticias falsas" en una publicación de Instagram.
"Me acabo de enterar de que estoy separada de mi esposo", bromeó Pink en ese momento. "No lo sabía", agregó siempre con su tono de humor.
Sin embargo, una fuente le dijo al sitio Page Six que ella y Hart, quienes han estado juntos intermitentemente desde 2001, sí han hablado de separarse, pero "aún no han resuelto los detalles de cómo se llevará con los niños".
@thesun Pop icon Pink made a rare red carpet splash this week with her 14-year-old daughter Willow Hart. The talented teen is already following in her superstar mum’s footsteps. Tap above for more. #Pink #WillowHart #MotherDaughter #RedCarpet #CelebKids ♬ original sound - The Sun
“Mi niña está creciendo y dando su primer gran paso para perseguir su sueño”, escribió en aquel entonces. “Algún día estarás en Broadway. Estoy muy orgulloso de ti”.
La familia Pink Hart y se mudó a Nueva York para que Willow “pudiera estudiar teatro y vivir más experiencias en Broadway”, reveló la ganadora del Grammy durante su participación como presentadora invitada en “The Kelly Clarkson Show” en marzo.
Se rumorea que Pink podría hacerse cargo del programa, que se graba en Manhattan, cuando Kelly Clarkson se retire en otoño.