¡Cómo ha crecido! Así luce Willow, la hija de Pink, a sus 14 años

Estados Unidos.

Willow, la hija de la cantante estadounidense Pink, lució radiante en su inusual aparición en la alfombra roja el pasado domingo por la noche.

La chica de 14 años se vistió de gala para el estreno de "The Lost Boys" en Broadway este fin de semana, con un vestido rojo palabra de honor de House of CB con corpiño tipo corsé.

La falda, adornada con encaje floral, presentaba una abertura lateral hasta el muslo con cordones ajustables.

Pink, quien combinó una chaqueta de cuero con tachuelas con una falda larga negra para el evento en el Palace Theatre, comentó entusiasmada a los fotógrafos lo guapísima que se veía su hija en un video compartido en Instagram.

Mientras madre e hija se tomaban de la mano en el video, la cantante hizo una pausa para preguntar: "¿Cómo te sientes?". Willow confirmó que se encontraba "bien" frente a las cámaras antes de continuar posando para las fotos.

Pink, de 46 años, también es madre de Jameson, de 9 años, quien no estuvo presente en la salida a Nueva York. El esposo de Pink, Carey Hart, también estuvo ausente.