Ricardo Pérez celebra dos años de amor con Susana Zabaleta: “Perdón por llegar tan tarde”

México.

La cantante y actriz Susana Zabaleta y el comediante Ricardo Pérez están celebrando dos años de amor. Por este motivo, ayer, lunes 27 de marzo, el titular del podcast “La Cotorrisa” le dedicó un emotivo mensaje a su novia, de modo que recibe numerosos comentarios en redes sociales.

“Gracias, Susana por seguirme haciéndome sentir el hombre más afortunado del mundo. Me haces la vida más bonita”, añadió en su mensaje Ricardo Pérez.

Las palabras de Ricardo Pérez para Susana Zabaleta, de 61 años, continuaron, ya que en el mensaje también incluyó lo siguiente: “Perdón por llegar tan tarde, pero qué bueno que no nos lo perdimos. Te amo”. Ante esto, usuarios reaccionario con sentido del humor, pero también con ternura.