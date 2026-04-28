¿Dolido? Channing Tatum comparte indirectas a su ex Zoë Kravitz

Channing Tatum tiene el corazón roto, o al menos eso ha demostrado en sus redes sociales.
El pasado lunes, el actor estadounidense compartió un emotivo poema luego de que medios dieran a conocer la noticia del compromiso de su ex prometida Zoë Kravitz con el cantante Harry Styles.
"Mi cerebro y mi corazón se divorciaron hace una década por quién tenía la culpa del desastre en el que me he convertido. Al final, no podían estar en la misma habitación", así decía el mensaje que el protagonista de "Querido John".
Pero ahí no acabó el drama. Channing continuó publicando crípticos mensajes que siguen dando de qué hablar entre sus seguidores.
Ese mismo día, la estrella de "Magic Mike" compartió en sus stories de Instagram el video de una luchadora con el rostro magullado y ensangrentado, admitiendo: "No salió como quería".
En dicho clip, la mujer dice lo siguiente: "Disfruté de todo el proceso... Me alegra haber llegado a los cinco asaltos. Me siento genial. Estoy muy feliz de estar aquí".
Aunque el actor de "She's the Man", de 46 años, no escribió nada junto a dicha publicación, el texto que acompañaba al video de la luchadora tenía un fuerte componente astrológico, pues este describía a "grandes figuras" del cosmos que finalmente "superaban" la situación tras ocho años, permitiendo así que ciertos signos del zodíaco, incluido Tauro (el signo de Tatum), tuvieran un "reinicio".
El ex stripper, además, compartió un video de la "nueva herramienta terapéutica" de un residente de Nueva York: golpear a la gente en público con flotadores de piscina.
"Quizás lo haga en Nueva York de repente", les dijo Tatum a sus seguidores. "Parece muy divertido".
Tras esto, los fans del actor han tomado como indirectas o reacciones de Channing ante el ya público compromiso de su exnovia.
Un usuario de X tuiteó: "[Los fans de Styles] están enloqueciendo con este compromiso, mientras que Channing está aquí como diciendo: 'Sujétame la cerveza'". Otro añadió: "Es igual que nosotros".
@prolificreal Channing Tatum shares cryptic poem about anxiety and 'divorce' as his ex-fiancée Zoe Kravitz gets engaged to Harry Styles #channingtatum #zoekravitz #harrystyles #celebritynews #relationships ♬ original sound - prolificreal
La historia de su romance
Tatum y Kravitz, de 37 años, estuvieron juntos desde 2021 hasta 2024. La estrella de "Big Little Lies" comenzó una relación con Styles en 2025.
Por su parte, Tatum inició una relación con la modelo australiana Inka Williams ese mismo año. Tanto él como Kravitz habían estado casados anteriormente cuando se conocieron durante el rodaje de "Blink Twice".
Kravitz se divorció de Karl Glusman un año y medio después de su boda, mientras que el matrimonio de Tatum con su exesposa Jenna Dewan duró desde 2009 hasta 2019.