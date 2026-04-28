¿Dolido? Channing Tatum comparte indirectas a su ex Zoë Kravitz

Estados Unidos.

Channing Tatum tiene el corazón roto, o al menos eso ha demostrado en sus redes sociales.

El pasado lunes, el actor estadounidense compartió un emotivo poema luego de que medios dieran a conocer la noticia del compromiso de su ex prometida Zoë Kravitz con el cantante Harry Styles.

"Mi cerebro y mi corazón se divorciaron hace una década por quién tenía la culpa del desastre en el que me he convertido. Al final, no podían estar en la misma habitación", así decía el mensaje que el protagonista de "Querido John".

Pero ahí no acabó el drama. Channing continuó publicando crípticos mensajes que siguen dando de qué hablar entre sus seguidores.

Ese mismo día, la estrella de "Magic Mike" compartió en sus stories de Instagram el video de una luchadora con el rostro magullado y ensangrentado, admitiendo: "No salió como quería".

En dicho clip, la mujer dice lo siguiente: "Disfruté de todo el proceso... Me alegra haber llegado a los cinco asaltos. Me siento genial. Estoy muy feliz de estar aquí".