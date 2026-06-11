Identifican a las tres víctimas asesinadas en bar de San Manuel, Cortés

San Manuel, Cortés

Las víctimas fueron identificadas como Samuel Emilio Chavarría Maradiaga, de 73 años; Melba Roseli Caballero, de 40 años; y Óscar Ortez Enríquez, de 48 años.

Las autoridades identificaron a las tres personas que murieron la tarde de este jueves durante un ataque armado registrado en un bar-comedor ubicado en el municipio de San Manuel, Cortés, zona norte de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, Samuel Emilio Chavarría Maradiaga era el propietario del negocio de venta de comida y bebidas, conocido como comedor La Babilonia.

Según se conoció, dos hombres armados en una motocicleta llegaron hasta el establecimiento y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el interior, provocando una escena de terror entre clientes y vecinos del sector.

En la escena del crimen murieron de manera inmediata Melba Roseli Caballero y Óscar Ortez Enríquez, mientras que Samuel Emilio fue trasladado de emergencia a una clínica privada. Sin embargo, minutos después de ingresar al centro asistencial, el comerciante falleció a causa de la gravedad de las heridas.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena y comenzar con las primeras investigaciones, mientras personal de Medicina Forense realizó el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen y la identidad de los responsables, por lo que las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación.

Con esta nueva matanza, Honduras suma al menos 15 masacres en lo que va de 2026, siendo la más reciente la ocurrida este 11 de junio en San Manuel, Cortés, que dejó tres personas muertas. El registro incluye hechos violentos en Yoro, Atlántida, Lempira, El Paraíso, Olancho, Valle, Colón y Cortés, reflejando la persistencia de la violencia múltiple en el país.