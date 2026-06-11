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Matan a dos personas dentro de bar en La Lima, Cortés, una de ellas conocida como "Shakira"

Una mujer conocida como “Shakira” y un hombre fueron asesinados dentro de un bar en la colonia Reyes Caballero, en La Lima, Cortés. El ataque dejó varios heridos

Matan a dos personas dentro de bar en La Lima, Cortés, una de ellas conocida como Shakira

Agentes de la Policía Nacional resguardan la escena del doble asesinato ocurrido dentro de un bar en la colonia Reyes Caballero, en La Lima, Cortés.
San Manuel, Cortés

Una pareja fue asesinada a balazos la noche de este jueves dentro de un negocio de venta de bebidas alcohólicas y alimentos ubicado en la colonia Reyes Caballero, en La Lima, Cortés.

De manera preliminar, una de las víctimas fue identificada únicamente con el alias de “Shakira”, mientras que la identidad del hombre que murió junto a ella no había sido confirmada por las autoridades.

El ataque armado ocurrió en el bulevar del Este, a pocos metros del desvío hacia el sector de La Sabana, según reportes preliminares.

Información inicial también indica que varias personas habrían resultado heridas durante la balacera, por lo que algunas fueron auxiliadas y trasladadas a centros asistenciales.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena para iniciar las primeras investigaciones y recabar evidencias que permitan identificar a los responsables del doble crimen.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían brindado detalles sobre el móvil del ataque ni sobre la identidad oficial de las víctimas.

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Redacción La Prensa
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