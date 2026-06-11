Mujer pierde la vida tras quedar atrapada en un incendio en Lepaera

LEMPIRA, HONDURAS

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima se encontraba dentro de su vivienda cuando las llamas comenzaron a propagarse rápidamente por la estructura .

Una mujer de la tercera edad perdió la vida la tarde de este jueves durante un incendio registrado en la comunidad de La Estancia, municipio de Lepaera, departamento de Lempira .

Debido a su avanzada edad, la mujer no logró salir a tiempo del inmueble, quedando atrapada en medio del siniestro que terminó cobrando su vida.

La fallecida fue identificada como Matías Espinoza, según la información proporcionada por las autoridades en el lugar de los hechos.

Elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta la zona para sofocar el siniestro, mientras que agentes policiales acordonaron la escena y resguardaron el área mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Asimismo, personal de Medicina Legal y Ciencias Forenses fue notificado sobre el caso y se trasladaba al sitio para efectuar el levantamiento cadavérico y continuar con el procedimiento establecido por ley.

Hasta el momento, las causas que originaron el incendio no han sido determinadas, por lo que serán objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.