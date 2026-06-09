Muere joven trabajador tras ser alcanzado por un rayo en Atlántida

El Porvenir, Atlántida.

Un hombre identificado como Henry Medrano perdió la vida la tarde de este martes luego de ser impactado por un rayo mientras realizaba labores agrícolas en una plantación de piña en el municipio de El Porvenir.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió en la finca 208, sector de Zona de Pesca, donde la víctima, de 31 años, trabajaba como jornalero cuando una fuerte tormenta eléctrica sorprendió a los trabajadores que se encontraban en el lugar.

Según reportes, Medrano se encontraba desarrollando actividades de campo cuando fue alcanzado directamente por una descarga eléctrica, lo que le provocó la muerte de manera instantánea.

Tras recibir la alerta, una unidad del Cuerpo de Bomberos de Honduras se desplazó hasta la zona para atender la emergencia. Sin embargo, al llegar al sitio, los socorristas confirmaron que el trabajador ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades informaron que otras dos personas que laboraban junto a la víctima resultaron ilesas físicamente. No obstante, recibieron atención debido al fuerte impacto emocional y al trauma provocado por el trágico incidente.

Henry Medrano era residente de la comunidad de Orotina, ubicada a pocos kilómetros del lugar donde ocurrió el suceso. Familiares y vecinos lamentaron profundamente su fallecimiento.

El hecho se registró en medio de las lluvias y alertas por la tormenta tropical Cristina que han afectado varias regiones del país durante las últimas horas.

Las autoridades de protección civil reiteraron el llamado a la población, especialmente a quienes realizan actividades al aire libre, a tomar precauciones durante tormentas eléctricas y buscar refugio seguro cuando se registren descargas atmosféricas.

Mientras tanto, familiares, amigos y compañeros de trabajo recuerdan a Medrano como un hombre trabajador y dedicado a las labores agrícolas, cuya vida terminó de manera repentina en medio de una jornada laboral.

Las autoridades continúan recomendando a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las medidas de prevención para evitar tragedias durante la temporada lluviosa.