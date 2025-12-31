Doña Silvia, un rayo de esperanza tras incendio en Medina

San Pedro Sula, Honduras

Doña Silvia Carbajal trata de contener las lágrimas, pero las emociones la traicionan. No es para menos, el incendio le llevó, lo que le costó 30 años de trabajo, madrugadas, deudas y esfuerzo. Tenía un puesto de frutas en la 6 calle y 5 avenida del barrio Medina y estaba abastecida por la temporada. El fuego arrasó con todo y ayer, gracias a las donaciones de los proveedores de sus frutas, puso un puesto temporal en medio de los escombros. La fragancia de las manzanas, uvas y frutas de temporada se confundían con el olor del humo que todavía impregna el ambiente. Con el dolor a flor de piel, pero, con esperanza, doña Silvia dice que nunca pensó que eso podría pasarle, aunque ella es una mujer luchadora, pues también se ha sobrepuesto a inundaciones y otras tragedias. Ella es una de las afectadas por el fuego que consumió decenas de locales, puestos ambulantes, cuartos, carros y dejó una estela de tristeza.

Informe oficial pendiente

Todavía se espera el informe oficial del Cuerpo de Bomberos, pues el desastre que comenzó en el mercado municipal Medina-Concepción no solo afectó los puestos en el interior, también los puestos que estaban en la calle como el de doña Silvia.

Las llamas alcanzaron también una cuartería de dos plantas y una bodega completa. Los afectados se aferran a las promesas hechas de que no los dejarán de la mano y esperan que no se olviden de ellos.