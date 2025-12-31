Doña Silvia, un rayo de esperanza tras incendio en Medina

Doña Silvia Carbajal trata de contener las lágrimas, pero las emociones la traicionan. No es para menos, el incendio le llevó, lo que le costó 30 años de trabajo, madrugadas, deudas y esfuerzo.
Tenía un puesto de frutas en la 6 calle y 5 avenida del barrio Medina y estaba abastecida por la temporada.
El fuego arrasó con todo y ayer, gracias a las donaciones de los proveedores de sus frutas, puso un puesto temporal en medio de los escombros.
La fragancia de las manzanas, uvas y frutas de temporada se confundían con el olor del humo que todavía impregna el ambiente.
Con el dolor a flor de piel, pero, con esperanza, doña Silvia dice que nunca pensó que eso podría pasarle, aunque ella es una mujer luchadora, pues también se ha sobrepuesto a inundaciones y otras tragedias.
Ella es una de las afectadas por el fuego que consumió decenas de locales, puestos ambulantes, cuartos, carros y dejó una estela de tristeza.
Informe oficial pendiente
Todavía se espera el informe oficial del Cuerpo de Bomberos, pues el desastre que comenzó en el mercado municipal Medina-Concepción no solo afectó los puestos en el interior, también los puestos que estaban en la calle como el de doña Silvia.
Las llamas alcanzaron también una cuartería de dos plantas y una bodega completa. Los afectados se aferran a las promesas hechas de que no los dejarán de la mano y esperan que no se olviden de ellos.
Hoy, el personal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE, trabajaba para restablecer la energía y que los que viven en la cuartería afectada iluminaran en medio de la tristeza el fin de año.
Mientras las asociaciones de vendedores levantaban los censos para tener una cifra de cuantas personas son las afectadas. Según la presidenta del Sindicato Nacional de Comerciantes del Sector Informal de Honduras (Sincosih), Claudia Pineda, fueron afectados 57 afiliados; 86 del Sindicato Único de Vendedores Auténticos Nacionales de Honduras (SUVANH) todos estos ubicados en las calles y avenidas cercanas al mercado. Además, 75 locales dentro del mercado Medina- Concepción, según datos que maneja la municipalidad.
Un total de 218 puestos ubicados dentro y fuera del mercado fueron afectados y las perdidas son millonarias, aseguran los municipales.
También resultaron afectadas los inquilinos de una cuartería. Según la municipalidad, un total de 16 familias quedaron a la deriva luego de que los cuartos que alquilaban fueran consumidos por el fuego.
La municipalidad tomó la determinación de apoyarlos con un aporte económico destinado a la renta de habitaciones por un período de un mes, permitiéndoles contar con un techo seguro mientras enfrentan las consecuencias de esta emergencia.
El llamado de los afectados es para que les apoyen y levantarse, no tienen recursos para salir adelante, pero sí la confianza en Dios de que el sol saldrá de nuevo para ellos.
Por su parte, el director de la Policía Municipal, Pedro Martínez, brindaba junto a su equipo seguridad en la zona para que la Enee realizará el trabajo de reconexión.
La vida en la zona sigue y sin duda la plegaria de fin de año de los afectados es que el 2026 los sorprenda para levantarse a pesar de la tragedia.