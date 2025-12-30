El día después del incendio que devastó el Medina Concepción

San Pedro Sula, Honduras​​​

Eran las 9:00 am. Las retroexcavadoras levantaban los escombros y los acumulaban para luego cargarlos en las volquetas. Bomberos se apresuraban con las mangueras hacia las zonas donde aún salía humo, mientras el olor a quemado, el lodo y el hollín hacían la tarea más difícil. En los rostros desencajados y tristes de los vendedores, que habían pasado una mala noche, aún se percibían esperanza y agradecimiento por estar vivos. Era el día después del incendio que comenzó en una cohetería clandestina ubicada en la 6 calle, entre la 5 y 6 avenidas, del mercado Medina Concepción, y que dejó cuantiosas pérdidas a más de 100 locatarios. Personal de la alcaldía ayudaba con las labores de limpieza, mientras otros realizaban el levantamiento de datos con los comerciantes afectados para conocer el detalle de los daños y posteriormente gestionar ayudas, indicaron. Aunque las pesquisas continúan, se estima que el total de puestos afectados por las llamas supera el centenar. Sin embargo, en el interior del mercado Medina Concepción se contabilizaron unos 25, algunos con pérdidas totales y otros con daños en las fachadas. Los más afectados fueron comedores, carnicerías, pulperías, bodegas y abarroterías, aunque también resultaron dañados puestos de verduras, frutas y enseres domésticos. No hay un informe oficial, pero entre miembros del Cuerpo de Bomberos y vendedores se maneja la hipótesis de que una persona estaba probando una batería en la cohetería clandestina, lo que pudo haber provocado el voraz incendio. En San Pedro Sula existe una ordenanza municipal que prohíbe la venta y almacenamiento de pólvora, con sanciones de hasta 20,000 lempiras.

El lamento de los vendedores era constante. Conteniendo las lágrimas y con un nudo en la garganta, algunos relataban el gran esfuerzo realizado para abastecer sus puestos de cara a la temporada navideña y de fin de año.“Este es el mejor día para nosotros (30 de diciembre). El 23 y el 30 de diciembre son los mejores días, y ahora no solo no tendremos ganancias, tenemos pérdidas”, expresó uno de los comerciantes afectados. Algunos vendedores realizaron inversiones adicionales que van desde los 30,000 lempiras hasta más de 100,000 lempiras para esta temporada. Dinero perdido que se suma a las preocupaciones del diario vivir: compromisos por cumplir, deudas por pagar y, ahora, comenzar de nuevo. Son pensamientos que invaden a los locatarios, algunos con toda una vida dedicada al negocio y otros que heredaron los puestos de generación en generación. Gisel Calderón tenía apenas 15 minutos de haber llegado a su casa cuando un tío la llamó para decirle que el mercado se estaba incendiando. Su primera reacción fue romper en llanto ante la desesperación, sentimiento que también embargó a su madre y a su padre, quienes tienen negocios por separado en el Medina Concepción. Este año ha sido particularmente difícil para la familia Calderón, ya que su madre atravesó un proceso de cáncer. Calderón contó a LA PRENSA que el lunes abasteció su carnicería con dos reses y cuatro cerdos, esperando buenas ventas.“Perdí tres freezer y el local que se quemó, pero pude sacar un freezer y la maquinaria, gracias a Dios”, relató. La lluvia comenzó a caer alrededor de las 10:30 a m. Era inevitable pensar lo oportuna que habría sido esa lluvia la noche anterior, cuando el Cuerpo de Bomberos trabajaba arduamente para apagar el fuego, que se inició alrededor de las 6:30 pm. del lunes y logró ser controlado por completo pasadas las 2:00 am. Fue una labor titánica e invaluable por parte del Cuerpo de Bomberos, que, pese al difícil ingreso y la limitada accesibilidad a los hidrantes, trabajó sin descanso para controlar un incendio que se propagó con rapidez e intensidad.

Ayudas municipal y gubernamental

La municipalidad entregó colchonetas y alimentos a los locatarios afectados. Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, manifestó su respaldo a las familias perjudicadas y adelantó que se realizará una evaluación de daños para posteriormente iniciar los trabajos de reconstrucción de los locales. Asimismo, la alcaldía se comprometió a repavimentar la 6 calle y a intervenir los sistemas pluviales e hidráulicos. Nasry Asfura, presidente electo de Honduras para el período 2026-2030, anunció el lunes la donación de 1.5 millones de lempiras para apoyar a los comerciantes y familias afectadas por el incendio.

Un día después, Xiomara Castro, presidenta de Honduras, también anunció apoyo económico para los locatarios. “Ante el pavoroso incendio que devastó los puestos del mercado Medina Concepción en San Pedro Sula, he instruido terminar la primera evaluación de daños de manera inmediata. Mi gobierno comprometerá los fondos necesarios para comenzar su reconstrucción. Agradecemos los aportes solidarios anunciados por particulares; solo informo que el Estado de Honduras, considerando sus limitaciones, asumirá su responsabilidad, en consulta directa con las y los afectados, e incluyendo ayuda humanitaria en esta primera semana de 2026”, escribió la mandataria en su cuenta de X.

Historias: “Todo estaba en llamas, no pude sacar nada”

“Yo lo perdí todo”, esa fue la primera expresión de Óscar Aguilar al consultarle sobre el incendio en el mercado Medina Concepción. Visiblemente afectado y cansado, Aguilar contó que, además del daño que el fuego causó a la infraestructura, perdió maquinaria, freezer y producto de su carnicería El Panalito. El trabajo de hace 20 años quedó reducido a cenizas, causando un profundo dolor en Aguilar, que hacía un esfuerzo por no llorar al contarnos que había invertido más de cien mil lempiras en carne por la temporada. “Salí como a las cinco; cuando voy llegando a la casa miré las noticias, me vine; pero ya estaba todo en llamas, no pude sacar nada”, lamentó.

“Lavando estaba cuando escuché el primer estruendo”

Julio Zúniga conoce el valor del trabajo desde los once años. Con esfuerzo logró emprender su negocio de venta de pollo, del que se sentía muy orgulloso, y el cual llora tristemente por haberlo perdido entre las llamas. “Se fue todo, tres freezer llenos de producto, aire acondicionado, por querer guardar, porque hoy (ayer), es una buena fecha, por querer guardar producto, porque se escasea, nos salió peor”. Zúniga había hecho una inversión adicional de 30,000 lempiras en pollo, esperando tener buenas ventas por la temporada de fin de año. “Lavando estaba para cerrar cuando escuché el primer estruendo, cerré, dije ‘esto no es normal’, y así fue”. Con su negocio genera tres empleos.

“Claro que me había abastecido para estas fechas”

“Solo me quedaron cenizas, todo lo perdí”, dijo Frank Alvarado Mejía al referirse a su abarrotería iniciada en 2012. “Hoy (ayer) era el mejor día para nosotros, claro que me había abastecido para esta fecha”, manifestó con impotencia y dolor. Estaba por cerrar su negocio cuando comenzaron a escucharse los cohetes entre las llamas que comenzaban a salir. Trató de rescatar algún producto, pero se volvió imposible y, en ese trajín, personas inescrupulosas aprovecharon a robarle productos. Dos trabajadores, él y su familia, quedaron en vilo tras el lamentable suceso, ahora dice no saber qué hará. “Esto es incierto, esperamos que nos ayuden”.