Las fotos más impactantes del incendio en el mercado Medina

Estas son las imágenes más impactantes del incendio que consumió más de 50 locales en el mercado Medina-Concepción de San Pedro Sula. Las fotos muestran locales reducidos a escombros, estructuras calcinadas y comerciantes que hoy enfrentan la pérdida total de su sustento.
Esta fotografía muestra el mercado Medina-Concepción durante el incendio provocado en un puesto de venta de pólvora.
El fuego se originó a causa de una explosión en una cohetería en la 6 calle, 5 y 6 avenida, según un reporte inicial.
Locatarios intentaban rescatar parte de los bienes de sus comercios a pesar de las pavorosas llamas que consumían todo a su paso.
De forma preliminar se maneja que el fuego afectó alrededor de 60 a 100 puestos, informó el teniente de bomberos Gabriel Chacón a medios televisivos.
El mercado Medina es uno de los lugares comerciales más concurridos de San Pedro Sula, especialmente durante la temporada navideña.
Los bomberos trabajaban en sofocar las llamas que se esparcían por al menos 50 puestos del mercado Medina.
Los Bomberos no reportaron víctimas mortales, solo daños materiales, que dejaron en la ruina a centenares de sampedranos que dependían de la venta de mercadería.
Los locatarios se sumaron a las labores para intentar sofocar las llamas que se propagaban rápidamente.
Un día después del siniestro, así luce el mercado Medina-Concepción. Los negocios reducidos a cenizas.
Esta foto muestra una vista panorámica del incendio que se habría originado en un negocio de venta clandestina de pólvora. Los vendedores sacaban anoche enseres y mercadería porque el fuego dos horas después de iniciado seguía afectando los negocios.