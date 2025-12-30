Historias de pérdida y esperanza tras incendio que arrasó con locales en mercado

El voraz incendio la noche del lunes consumió más de 100 locales comerciales ubicados en la 6 calle, entre la 5 y 6 avenidas, en puestos alrededor del mercado Medina-Concepción, dejando pérdidas millonarias y decenas de familias sin su principal sustento económico.
Aunque inicialmente se mencionó que el siniestro afectó directamente al mercado Medina-Concepción, autoridades y testigos aclararon que los mayores daños se concentraron en los puestos instalados sobre la 6 calle, conocida popularmente como “el Rápido”, donde el fuego arrasó con ventas de abarrotes, frutas, ropa, granos básicos y otros productos.
El incendio inició alrededor de las 5:40 pm del lunes y se propagó rápidamente debido a la cercanía entre los locales y al material inflamable. Se espera para las próximas horas un informe oficial por parte de las autoridades.
Elementos del Cuerpo de Bomberos, apoyados por unidades de La Lima, Choloma, tanques cisterna de Aguas de San Pedro y la Municipalidad, lograron controlar el fuego cerca de las 3:00 am.
“El 95% del incendio fue controlado a las 3:00 am y a las 4:00 am iniciamos labores de remoción y enfriamiento”, informó el subteniente Gabriel Chacón, jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos. Añadió que algunos focos continuaban activos debido a productos empacados, como granos básicos.
Desde tempranas horas de este miércoles, personal municipal inició trabajos de limpieza con retroexcavadoras y volquetas, mientras se brindó alimentación a los afectados desde las 5:30 am, como parte del apoyo inmediato instruido por el alcalde Roberto Contreras.
El drama humano es evidente entre los comerciantes. Leslie Segura, una de las afectadas, relató que se enteró del incendio por una llamada telefónica minutos después de haber salido de su puesto. “Ayer estaba trabajando para llevar el pan a mi casa y hoy solo quedan escombros. Todo se quemó”, lamentó.
En Inversiones Shalom, que vendía granos básicos desde hace siete años, tuvieron pérdidas millonarias.
Los empleados de Inversiones Shalom estaban desconsolados por las pérdidas. De acuerdo con información preliminar, el siniestro habría comenzado por la chispa de una luz de bengala en un negocio de pólvora.
Las autoridades aún investigan las causas del incendio, mientras los afectados esperan que las promesas de ayuda institucional se traduzcan en apoyo concreto para reconstruir sus medios de vida.
Otro comerciante, Reinaldo, conocido como “el Popular CD”, aseguró haber perdido toda su mercadería. “Lo material se perdió, pero gracias a Dios estoy vivo. Eso es lo más importante”, expresó visiblemente conmovido.
A pesar del panorama de desolación, algunos vendedores retomaron sus actividades en zonas cercanas que no fueron alcanzadas por el fuego, reflejando la resiliencia de los comerciantes, quienes enfrentan esta tragedia en plena temporada alta de fin de año y previo a las celebraciones de Año Nuevo.
En la 5 Avenida, el Cuerpo de Bomberos habilitó puntos de registro para que los locatarios afectados documenten sus pérdidas. De manera preliminar, se contabilizan más de 100 puestos destruidos, cifra que podría aumentar conforme avance el censo oficial.