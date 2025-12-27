Policías comparten alegría y esperanza con familias del crematorio de El Ocotillo

Agentes de la Policía Nacional de la Regional 2 del Valle de Sula compartieron un momento de solidaridad con familias del sector del crematorio municipal en El Ocotillo, San Pedro Sula, como parte de una jornada social realizada en vísperas de la Navidad y el Año Nuevo.
La actividad solidaria se desarrolló en un ambiente de fraternidad y esperanza, llevando un mensaje de cercanía y apoyo a las familias que viven y trabajan en condiciones de vulnerabilidad en esta zona del municipio sampedrano.
Niños del sector recibieron juguetes, dulces y pastel de manos de los uniformados, quienes buscaron regalar sonrisas y momentos de alegría en el marco de las festividades navideñas.
Durante la jornada, la Policía Nacional entregó alimentos preparados, permitiendo que decenas de personas compartieran un plato típico propio de la temporada navideña.
La actividad permitió fortalecer el acercamiento entre la Policía y la población, generando espacios de diálogo directo y confianza entre los uniformados y los habitantes del sector.
Esta jornada forma parte del modelo de Policía Comunitaria, orientado a prevenir la violencia y promover la convivencia pacífica mediante acciones de servicio social y participación ciudadana.
Las familias beneficiadas también recibieron bolsas con productos de la canasta básica como arroz, frijoles, harina y aceite, contribuyendo al sustento de los hogares durante los días festivos.
La presencia policial en el crematorio municipal de El Ocotillo no solo representó seguridad, sino también acompañamiento humano y sensibilidad social en una época significativa para las familias.
Como parte del apoyo integral, los agentes distribuyeron productos de aseo personal y del hogar, reafirmando el compromiso institucional con el bienestar y la dignidad de las comunidades más necesitadas.
Autoridades policiales destacaron que estas acciones buscan transformar la percepción de la seguridad pública, mostrando a la Policía Nacional como una institución cercana y comprometida con la comunidad.