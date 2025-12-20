El Villeda Morales anuncia nuevos vuelos directos a Estados Unidos

El Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales sumará tres nuevas rutas directas hacia Estados Unidos, ampliando las opciones de viaje desde San Pedro Sula.
Las nuevas frecuencias estarán a cargo de una aerolínea de bajo costo y comenzarán a operar una vez por semana.
Así lo indicó el Servicio Aeroportuario Nacional (SAN), destacando que con estas rutas, los pasajeros podrán viajar sin escalas hacia destinos estratégicos, lo que permitirá reducir tiempos de traslado y costos.
También señaló que la incorporación de los vuelos fortalece la conectividad aérea en elnorte del país, una de las zonas con mayor demanda de viajes internacionales.
Estas nuevas frecuencias se agregan a otros vuelos directos que ya operan desde el Ramón Villeda Morales hacia Estados Unidos.
El SAN explicó que el aumento de vuelos responde principalmente a la demanda de la comunidad hondureña que reside en Estados Unidos.
También dijo que se espera un impacto positivo en el turismo y en los viajes de carácter corporativo.
Se trata de tres nuevos vuelos directos operados por la aerolínea Frontier Airlines, que llegó al país en junio de este año. Uno de los destinos es Miami, Florida, con una frecuencia programada para los días sábado.
Otra de las nuevas conexiones será la ruta San Pedro Sula–Orlando, Florida, que también contará con un vuelo directo cada sábado.
Mientras que la tercera ruta anunciada conectará San Pedro Sula con Houston, Texas.
El SAN agregó que, con estas nuevas operaciones, la aerolínea expande de manera significativa su presencia en el país, reafirmando a Honduras como uno de los destinos más importantes de la región.
Estas nuevas rutas se suman a la de Atlanta–San Pedro Sula, que desde junio mantiene dos vuelos semanales sin escalas.