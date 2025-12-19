Entrega de bono familiar termina en caos y disparos en escuela de San Pedro Sula

Desde tempranas horas del viernes, cientos de personas se concentraron en la escuela Presentación Centeno, en el barrio Cabañas de San Pedro Sula, para cobrar un bono familiar que ascendería a unos L8,000.
La espera se extendió durante todo el día y, según constató Diario LA PRENSA, a eso de las 4:50 pm las largas filas aún continuaban en los alrededores del centro educativo.
Adultos mayores, mujeres embarazadas y familias completas permanecieron de pie o sentadas en el suelo, muchos desde la noche anterior, ante el temor de perder su cupo.
Varias personas expresaron que se enteraron del bono por medio de vecinos o líderes comunitarios que llegaron a sus colonias para anotar los nombres de beneficiarios, sin recibir mayores detalles del proceso.
Con el paso de las horas, el ambiente se tornó tenso debido al desorden y a la lentitud con la que avanzaba el proceso de entrega.
Personas en el lugar denunciaron a Diario LA PRENSA la presencia de presuntos delincuentes infiltrados entre la multitud, lo que generó temor e incertidumbre.
La fila avanzaba, pero de forma lenta, mientras aumentaban las quejas por la falta de control. La Policía Nacional desplazó varias unidades hasta la escuela, para tratar de mantener el orden.
En medio de la aglomeración, varias madres reportaron la desaparición de sus hijos, lo que provocó escenas de angustia y desesperación.
Algunas mujeres recorrían el lugar llorando y llamando a los niños por sus nombres, mientras pedían ayuda a otros asistentes.
En la tarde, se reportó una pelea de varias mujeres, presuntamente originada por una discusión en la fila.
De manera preliminar se informó que una mujer embarazada habría resultado apuñalada durante el altercado.
Minutos después, testigos aseguraron haber escuchado disparos, lo que provocó pánico entre la multitud.
El caos obligó a suspender momentáneamente el avance de la fila, mientras los asistentes intentaban resguardar a niños y adultos mayores.
A pesar de los incidentes, decenas de personas permanecen aún en el lugar, con la esperanza de recibir el bono antes de que finalice la jornada.
También se reportaron varias personas desmayadas.
En el lugar se observó presencia policial; sin embargo, los agentes no lograban controlar la gran cantidad de personas concentradas en los alrededores de la escuela. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.