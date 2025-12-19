  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · San Pedro en Fotos

Entrega de bono familiar termina en caos y disparos en escuela de San Pedro Sula

Lo que inició como una jornada de entrega de ayuda económica terminó en tensión, denuncias, disparos y niños desaparecidos

Entrega de bono familiar termina en caos y disparos en escuela de San Pedro Sula
1 de 16

Desde tempranas horas del viernes, cientos de personas se concentraron en la escuela Presentación Centeno, en el barrio Cabañas de San Pedro Sula, para cobrar un bono familiar que ascendería a unos L8,000.

 Fotos: Neptalí Romero
Entrega de bono familiar termina en caos y disparos en escuela de San Pedro Sula
2 de 16

La espera se extendió durante todo el día y, según constató Diario LA PRENSA, a eso de las 4:50 pm las largas filas aún continuaban en los alrededores del centro educativo.
Entrega de bono familiar termina en caos y disparos en escuela de San Pedro Sula
3 de 16

Adultos mayores, mujeres embarazadas y familias completas permanecieron de pie o sentadas en el suelo, muchos desde la noche anterior, ante el temor de perder su cupo.
Entrega de bono familiar termina en caos y disparos en escuela de San Pedro Sula
4 de 16

Varias personas expresaron que se enteraron del bono por medio de vecinos o líderes comunitarios que llegaron a sus colonias para anotar los nombres de beneficiarios, sin recibir mayores detalles del proceso.
Entrega de bono familiar termina en caos y disparos en escuela de San Pedro Sula
5 de 16

Con el paso de las horas, el ambiente se tornó tenso debido al desorden y a la lentitud con la que avanzaba el proceso de entrega.
Entrega de bono familiar termina en caos y disparos en escuela de San Pedro Sula
6 de 16

Personas en el lugar denunciaron a Diario LA PRENSA la presencia de presuntos delincuentes infiltrados entre la multitud, lo que generó temor e incertidumbre.
Entrega de bono familiar termina en caos y disparos en escuela de San Pedro Sula
7 de 16

La fila avanzaba, pero de forma lenta, mientras aumentaban las quejas por la falta de control. La Policía Nacional desplazó varias unidades hasta la escuela, para tratar de mantener el orden.
Entrega de bono familiar termina en caos y disparos en escuela de San Pedro Sula
8 de 16

En medio de la aglomeración, varias madres reportaron la desaparición de sus hijos, lo que provocó escenas de angustia y desesperación.
Entrega de bono familiar termina en caos y disparos en escuela de San Pedro Sula
9 de 16

Algunas mujeres recorrían el lugar llorando y llamando a los niños por sus nombres, mientras pedían ayuda a otros asistentes.
Entrega de bono familiar termina en caos y disparos en escuela de San Pedro Sula
10 de 16

En la tarde, se reportó una pelea de varias mujeres, presuntamente originada por una discusión en la fila.

Entrega de bono familiar termina en caos y disparos en escuela de San Pedro Sula
11 de 16

De manera preliminar se informó que una mujer embarazada habría resultado apuñalada durante el altercado.
Entrega de bono familiar termina en caos y disparos en escuela de San Pedro Sula
12 de 16

Minutos después, testigos aseguraron haber escuchado disparos, lo que provocó pánico entre la multitud.
Entrega de bono familiar termina en caos y disparos en escuela de San Pedro Sula
13 de 16

El caos obligó a suspender momentáneamente el avance de la fila, mientras los asistentes intentaban resguardar a niños y adultos mayores.
Entrega de bono familiar termina en caos y disparos en escuela de San Pedro Sula
14 de 16

A pesar de los incidentes, decenas de personas permanecen aún en el lugar, con la esperanza de recibir el bono antes de que finalice la jornada.
Entrega de bono familiar termina en caos y disparos en escuela de San Pedro Sula
15 de 16

También se reportaron varias personas desmayadas.
Entrega de bono familiar termina en caos y disparos en escuela de San Pedro Sula
16 de 16

En el lugar se observó presencia policial; sin embargo, los agentes no lograban controlar la gran cantidad de personas concentradas en los alrededores de la escuela. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.
Cargar más fotos