Así se vivieron las graduaciones del JTR rumbo al centenario

El Instituto José Trinidad Reyes (JTR), que en 2026 celebrará su centenario, graduó el miércoles a 575 nuevos profesionales en dos solemnes ceremonias realizadas en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).
Desde tempranas horas, familiares y autoridades educativas acompañaron a los graduandos en una jornada marcada por la emoción, el orgullo y la celebración de metas alcanzadas.
La primera ceremonia inició a las 8:00 am, con la entrega de títulos a estudiantes de Ciencias y Humanidades, BTP en Asistente Ejecutivo Bilingüe, Contaduría y Finanzas, Salud y Nutrición, y Administración Hotelera.
La segunda jornada comenzó a la 1:00 pm, con la graduación de los BTP en Informática, Banca y Finanzas, Mercadotecnia, Electricidad y Administración de Empresas.
La segunda ceremonia inició con la presentación de la mesa principal, la entonación del Himno Nacional y una oración dirigida por el estudiante Wilfredo Argueta.
Davanee Dashiell Bardales y su madre Karla Patricia Rivera.
El acto fue acompañado por presentaciones artísticas, entre ellas la ejecución de violín del maestro Luis Arturo Paz Zacapa, que aportó solemnidad al evento.
También participó la estudiante Shady Leiva, quien interpretó una alabanza como muestra de agradecimiento por el logro académico alcanzado.
Durante la ceremonia se reconoció a los estudiantes con excelencia académica, siendo el primero Marlon Enamorado Díaz, egresado de Informática.
Enamorado obtuvo el índice más alto de su promoción con un 99.50%, recibiendo su reconocimiento de manos del alcalde sampedrano Roberto Contreras y una beca por parte de UTH.
El director del instituto, Wilson Mejía, manifestó su orgullo por entregar a la sociedad hondureña nuevos profesionales con formación integral y valores sólidos.
Uno de los momentos más emotivos se vivió con el reconocimiento a Marcelo Antonio Flores Amaya, estudiante no vidente graduado en Informática.
“Marcelo es ejemplo de que la determinación y el esfuerzo hacen posible lo extraordinario”, expresó el director, destacando su constancia y espíritu de superación.
Nataly Abigail Matute Ramos y Kimberly Gómez se graduaron de BTP en Informática.