Muere el periodista Selvin Pineda en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

El gremio periodístico está de luto. Hoy en horas de la madrugada falleció el periodista Selvin Pineda tras complicaciones de salud.

Su muerte ocurrió en el hospital Mario Catarino Rivas, donde fue ingresado anoche, pero su situación se agravó y falleció en la madrugada del 31 de diciembre.

Hace justamente un año Selvin sufrió un coma diabético y luchó 124 horas en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Mario Catarino Rivas Siempre repetía que su vida era un milagro y agradecía a Dios y a todos los que le apoyaron en esa dura prueba.

Selvin laboró en varios medios de comunicación de Honduras, entre ellos Diario LA PRENSA, Abriendo Brecha, Canal Diez, Más Noticias, Televisión y otros medios donde destacó por su profesionalismo.

Selvin tenía 52 años, nació en La Lima y es padre de dos hijos: Selvin Asael y Keisi Mali Pineda Gutierrez. Se graduó de licenciado en periodismo en la Universidad Autónoma del Valle de Sula y fue miembro del Colegio de Periodistas de Honduras, CPH.