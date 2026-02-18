Identifican a supuestos miembros de la banda “El Wilmer” muertos tras enfrentamiento

Los cuatro supuestos integrantes de la banda criminal “El Wilmer” que murieron en un enfrentamiento armado en La Masica, Atlántida, fueron identificados en las últimas horas por las autoridades.
Se trata de Manuel de Jesús Pacheco Paz, Orlin Martínez, Marlin Martínez y Edwin Geovani Cruz Aguilar, cuyos cuerpos ingresaron la madrugada de este miércoles a la morgue de La Ceiba junto al del agente policial Jefry Leonardo López.
Las cinco personas perdieron la vida el martes durante un intenso enfrentamiento en la zona montañosa de la aldea San Marcos, en el municipio de La Masica. En el lugar murieron cuatro presuntos criminales y un miembro de la Policía Nacional.
Inicialmente, se presumía que entre los fallecidos se encontraba Wilmer, señalado como cabecilla de la estructura delictiva. Sin embargo, esta versión fue descartada por las autoridades policiales.
De acuerdo con la información oficial, el presunto líder criminal continúa prófugo de la justicia y es considerado un objetivo prioritario para las fuerzas de seguridad.
En el mismo enfrentamiento murió el agente Jefry Leonardo López, integrante del Comando de Operaciones Especiales Cobra, unidad élite de la Policía Nacional.
La muerte del uniformado ha causado consternación dentro de la institución, así como entre familiares y amigos, quienes lamentaron su fallecimiento en cumplimiento del deber.
Tras confirmarse su deceso, en redes sociales comenzó a circular un video que muestra la reacción de uno de sus compañeros al verlo caer herido durante el intercambio de disparos, imágenes que generaron numerosas muestras de pesar.
Las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para dar con el paradero del presunto cabecilla y determinar las circunstancias exactas del enfrentamiento ocurrido en la zona atlántica del país.
Fotografía en vida de Edwin Geovani Cruz Aguilar. Su hermana asegura que él era una víctima y que no tenía vínculos con actividades criminales.
Fotografía en vida de Marlin Martínez. "Te fuiste, querido primo", expresó uno de sus familiares en redes sociales.
Fotografía en vida de Orlin Alfonso Martínez. Su muerte provocó impacto en redes sociales.