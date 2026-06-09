Taxista VIP, asesinado en Tegucigalpa, estudiaba Medicina

El hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre el lunes en la colonia Cerro Grande, zona 8, ha causado consternación entre familiares y conocidos de la víctima. El cadáver fue encontrado tendido boca abajo en una zacatera del sector.
La persona fallecida fue identificada como Wilson Ramiro Gudiel Corrales, quien, según se conoció, cursaba estudios de Medicina. Paralelamente, se dedicaba a trabajar como taxista VIP para obtener ingresos económicos.
De acuerdo con versiones, el joven habría recibido una llamada para realizar una carrera de transporte, tras lo cual desapareció y posteriormente fue asesinado. No obstante, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
Datos preliminares señalan que Corrales habría sido víctima de un rapto. Mientras transcurrían las horas de incertidumbre, sus familiares mantenían la esperanza de encontrarlo con vida, sin imaginar el desenlace fatal.
Tras conocerse la noticia del hallazgo, familiares del ahora occiso acudieron a la morgue del Ministerio Público para reclamar el cuerpo. Entre lágrimas y muestras de dolor, lamentaron la trágica pérdida de quien describieron como un hombre trabajador y dedicado a sus metas profesionales.
La víctima tenía aproximadamente 40 años de edad. Ayer lunes, durante los trámites en Medicina Forense, dos mujeres se presentaron para identificar y reclamar sus restos.
Luego del reporte sobre el hallazgo del cadáver, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la zona 8 de la colonia Cerro Grande para acordonar el área y preservar la escena. Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico correspondiente.
Las investigaciones iniciales indican que Gudiel Corrales murió a causa de varios impactos de bala. Sin embargo, aún no se ha determinado si el crimen ocurrió en el mismo lugar donde fue encontrado el cuerpo o si los responsables únicamente abandonaron allí los restos. Las autoridades informaron que ya se iniciaron las diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias en las que la víctima habría sido privada de libertad y posteriormente asesinada.