Taxista VIP, asesinado en Tegucigalpa, estudiaba Medicina

Las investigaciones iniciales indican que Gudiel Corrales murió a causa de varios impactos de bala. Sin embargo, aún no se ha determinado si el crimen ocurrió en el mismo lugar donde fue encontrado el cuerpo o si los responsables únicamente abandonaron allí los restos. Las autoridades informaron que ya se iniciaron las diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias en las que la víctima habría sido privada de libertad y posteriormente asesinada.