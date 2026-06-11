AHME aclara que médico que atendió a chef Sandra Díaz no pertenece a su asociación

Tegucigalpa, Honduras

La Asociación Hondureña de Medicina Estética (AHME) aclaró este jueves que el médico que atendió a la chef y presentadora Sandra Isabel Díaz del Valle Hernández antes de su fallecimiento no forma parte de su membresía ni representa institucionalmente a la organización.

A través de un comunicado, la asociación expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de Sandra Díaz, cuyo fallecimiento ha causado consternación en el país.

El pronunciamiento surge luego de que trascendieran versiones sobre la atención médica que recibió la reconocida comunicadora horas antes de morir en Tegucigalpa.

"Nos solidarizamos con el profundo dolor que embarga a su familia en estos momentos difíciles", señaló la AHME.

La organización también precisó que el profesional mencionado en distintas publicaciones no está afiliado a la entidad especializada en medicina estética.

Según la versión brindada por Juan Fernando Lobo, esposo de la presentadora, Sandra comenzó a sentirse mal la tarde del miércoles y fue trasladada a una clínica privada para recibir atención médica.

De acuerdo con el informe preliminar, durante la consulta se le aplicó una inyección en la parte de la nuca. Minutos después, la chef manifestó haber sentido una "electricidad" en su cuerpo y comenzó a presentar complicaciones.

Posteriormente, el personal médico intentó estabilizarla y más tarde fue trasladada de emergencia al Hospital Escuela, donde se confirmó que había llegado sin signos vitales.

Ante la difusión del caso, la Asociación Hondureña de Medicina Estética reiteró que la medicina estética es una rama médica sustentada en formación académica, evidencia científica, protocolos de seguridad y actualización constante.

Asimismo, recordó que ningún procedimiento médico está exento de riesgos, por lo que resulta fundamental una adecuada evaluación del paciente y el cumplimiento de estándares de calidad.

La organización hizo un llamado a la población para que cualquier procedimiento médico sea realizado por profesionales debidamente colegiados, con formación acreditada y capacitación actualizada en la especialidad correspondiente.

Mientras tanto, las autoridades continúan a la espera de los resultados de la autopsia practicada por Medicina Forense, que determinará la causa exacta de la muerte de la chef hondureña.