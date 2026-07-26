Javier Chávez fue a pescar al Lago de Yojoa y murió ahogado tras tormenta que hundió su lancha

Villanueva, Cortés

La víctima fue identificada como Javier Rodolfo Chávez, originario del municipio de Villanueva, Cortés.

Un hombre de 44 años falleció luego de que la embarcación en la que realizaba una jornada de pesca naufragara en el Lago de Yojoa , presuntamente debido al fuerte oleaje generado por las condiciones climáticas.

De acuerdo con la información preliminar, Chávez se encontraba pescando junto a varias personas cuando una tormenta provocó que la lancha en la que se transportaban comenzara a llenarse de agua hasta hundirse en el lago.

Tras el incidente, sus acompañantes solicitaron ayuda a otros pescadores que se encontraban en el sector. Uno de ellos ingresó al agua y logró recuperar el cuerpo del hombre.

Posteriormente, personal de la Cruz Roja trasladó a Javier Rodolfo Chávez a la clínica Santa Cecilia, en Peña Blanca, con el propósito de que recibiera atención médica.

No obstante, al llegar al centro asistencial, los médicos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Luego del fallecimiento, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron hasta la clínica para iniciar las diligencias correspondientes y coordinar el procedimiento legal junto con el personal de Medicina Forense.

Las autoridades indicaron que las investigaciones permitirán establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el naufragio, aunque la versión preliminar señala que las condiciones climáticas adversas fueron determinantes en el accidente.

El hecho ocurrió mientras la zona registraba lluvias y fuertes vientos, condiciones que incrementan el riesgo para quienes realizan actividades de navegación en el Lago de Yojoa.