¡Confirmado! Harry Styles y Zoë Kravitz están comprometidos

Estados Unidos.

Una fuente le confirmó a la revista PEOPLE que el cantante Harry Styles, de 32 años, y la actriz Zoë Kravitz, de 37, han compartido la noticia de su compromiso con un círculo íntimo, y que la actriz ha estado mostrando su anillo a sus amigos. Los rumores de compromiso surgieron después de que Kravitz fuera vista luciendo un enorme anillo en ese dedo mientras besaba al cantante de "Watermelon Sugar" en Londres, según fotos publicadas por The Sun el 21 de abril. Anteriormente, se la había visto con la misma joya durante una salida con Styles el 19 de abril. Page Six fue el primer medio en informar sobre el compromiso. La pareja fue relacionada por primera vez en agosto de 2025, cuando fueron vistos caminando del brazo en Roma. Un día después, Deuxmoi informó que la pareja había sido vista besándose en Rita's en Londres la semana anterior. En aquel entonces, una fuente le dijo a PEOPLE que el exintegrante de One Direction estaba "pasando tiempo con Kravitz mientras ella estaba promocionando "Caught Stealing".

Desde entonces, la pareja ha sido vista junta varias veces en Londres y Nueva York. En diciembre de 2025, una fuente le dijo a PEOPLE que la relación iba viento en popa. "Harry ha pasado largas temporadas en Roma este año. Zoë lo ha acompañado varias veces desde finales del verano", dijo la fuente. Cuando están en Roma, según la fuente, "prácticamente los dejan tranquilos" y disfrutan de los placeres sencillos.

"Simplemente pasean, se reúnen con amigos y llevan una vida muy relajada", dijo la fuente. "Tienen una química increíble". En febrero, una fuente le dijo a PEOPLE que Kravitz planea unirse a Styles en su próxima gira mundial "Together, Together", que comenzará en mayo y se extenderá hasta finales de año, "cuando sea el momento adecuado". Esta gira, que lo llevará a varias ciudades para estancias prolongadas, promociona su cuarto álbum de estudio, "Kiss All the Time. Disco, Occasionally". "Ambos tienen agendas muy ocupadas que no siempre coinciden", dijo una fuente a PEOPLE sobre la pareja. Una segunda fuente agregó: "Parecen muy serios y enfocados en priorizar el tiempo juntos. También parece que han creado una vida juntos que ambos disfrutan genuinamente". Las personas cercanas a la pareja ya habían expresado impresiones positivas sobre su relación. Una fuente declaró a la revista PEOPLE que el padre de Kravitz, Lenny Kravitz, "disfrutó mucho" conociendo a Styles.