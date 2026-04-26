Supernova Genesis : Dónde ver y todas las peleas, ronda por ronda

La Arena Ciudad de México será sede este domingo 26 de abril de Supernova Genesis 2026, un evento que combina peleas de boxeo con presentaciones musicales de talla internacional y que será transmitido en exclusiva por Netflix.

Dónde ver en vivo

Pre-show gratuito: Desde las 16:00 horas (México y Centroamérica), con transmisión en Twitch, YouTube, Facebook y TikTok. Incluirá entrevistas y contenido previo al evento.

Función principal: A partir de las 19:00 horas, disponible exclusivamente en Netflix.

Cartelera principal

19:00 horas: Lonche vs Willito

20:00 horas: Kareli Ruiz vs Kim Shantal

21:00 horas: Mario Bautista vs Aaron Mercury

22:00 horas: Alana Flores vs Flor Vigna (pelea estelar)

Espectáculos musicales

19:30 horas: Óscar Maydon

20:30 horas: Ozuna

21:30 horas: Carín León

Una velada que mezcla deporte y entretenimiento

El evento busca consolidarse como uno de los espectáculos más llamativos del año al reunir boxeo y música en un mismo escenario. La pelea estelar entre Alana Flores y Flor Vigna será el punto más esperado de la noche, mientras que los conciertos acompañarán una jornada que apuesta por la fusión entre deporte y entretenimiento.